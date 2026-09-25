Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

En el barrio Villa Concha de Valledupar, específicamente en la calle 7D con carrera 26, los residentes enfrentan una problemática que ha persistido durante años: la existencia de lotes baldíos sin cerramiento ni mantenimiento, señalados como focos críticos de acumulación de residuos. De acuerdo con los testimonios recogidos por Isabella Movilla, habitantes como Luis Alberto Daza Rojas exponen cómo esta situación ha alterado la cotidianidad familiar y la calidad de vida del sector. Daza Rojas afirma que estos espacios han sido utilizados de manera informal por vecinos para depositar basuras, escombros e incluso animales muertos, situación que ha derivado en olores insoportables y condiciones insalubres.

Sigue a PULZO en Discover

La preocupación de los habitantes no se limita a la acumulación de desechos. Otro fenómeno alarmante es la presencia de quemas a cielo abierto. Según relatan los afectados, personas llegan en carretillas y vehículos de tracción animal, arrojan los residuos y luego prenden fuego para “limpiar” el terreno, generando humo denso que se extiende especialmente durante la noche, obligando en ocasiones a las familias a salir de sus viviendas para evitar afectar la salud de los niños por la falta de aire limpio.

De acuerdo con las voces del sector, esta problemática de salubridad y contaminación se ha reportado en múltiples ocasiones ante las autoridades. Sin embargo, pese a la presencia esporádica de la Policía y algunos operativos, la situación recae y el ciclo de contaminación se repite. Adicionalmente, los residentes cuestionan la intermitencia en el servicio de aseo en estas zonas, señalando que aunque pagan la cuota plena en su factura, consideran que la recolección y limpieza no es suficiente en estos puntos críticos.

La comunidad de Villa Concha insiste en que una solución efectiva debe ir más allá del retiro periódico de residuos. Los vecinos impulsan la idea de que los terrenos sean rehabilitados para un uso social, tales como parques o casas comunales que transformen el entorno en beneficio colectivo. Daza Rojas y Efraín Antonio Pérez, otro residente afectado, han elevado peticiones para que la Alcaldía y entidades locales intervengan tanto jurídica como ambientalmente en estos predios, exigiendo identificación de propietarios y su adecuado cerramiento.

El temor de los vecinos aumenta dado que estos espacios suelen ser usados por personas que consumen sustancias psicoactivas, situación que ha desembocado en amenazas y amedrentamientos cuando intentan impedir que continúe el uso indebido de los lotes. Por esta razón, la comunidad prefiere recurrir a las autoridades y evitar enfrentamientos directos. Los habitantes, en suma, reclaman que la institucionalidad brinde una respuesta definitiva que garantice un ambiente seguro, saludable y digno para las familias de Villa Concha.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué están pidiendo los habitantes de Villa Concha a las autoridades frente a los lotes baldíos?

Los vecinos solicitan que la Alcaldía y las entidades correspondientes identifiquen a los propietarios de los lotes sin cerramiento, exijan su cierre y tomen medidas definitivas para evitar que sigan siendo usados como botaderos clandestinos de basura, con una aspiración clara de que estos predios tengan un destino social para beneficio de la comunidad.

¿Por qué los lotes baldíos en Valledupar se consideran un riesgo para la salud y la seguridad?

Según el testimonio de los residentes, la acumulación de basura, los malos olores, las quemas a cielo abierto y la presencia de personas consumiendo sustancias psicoactivas en estos terrenos incrementan los riesgos sanitarios y de seguridad, afectando la vida cotidiana y la tranquilidad de los habitantes de Villa Concha.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.