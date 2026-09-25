Mientras los temblores en Colombia se mantienen a diario, el terremoto del pasado 10 de agosto provocó el final de uno de los sitios turísticos más queridos en el Eje Cafetero.

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El reconocido mirador Colina Iluminada (ver mapa), ubicado en la localidad de Filandia (Quindío), enfrentará un proceso inminente de demolición tras los severos daños sufridos por el sismo de hace casi dos meses.

El alcalde de ese municipio quindiano, Duverney Pareja, confirmó la determinación basándose en rigurosos análisis estructurales que determinaron la pérdida total de estabilidad en la popular atracción del Eje Cafetero.

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“Los conceptos técnicos nos orientan hacia la demolición”, afirmó el mandatario en conversación con medios locales, replicado por el diario El Tiempo.

Proyectado conceptualmente en 2001 para divisar localidades como Pereira, Armenia, Salento, Cartago, La Unión y trece poblaciones de cuatro departamentos, la firma Conguadua SAS completó su edificación en 2005.

Para levantar el armazón principal emplearon madera de Mangle Rojo, utilizando madera de Sapan en los escalones y superficies transitables de sus 35 metros de altura total.

En la cimentación sobresale el diseño de una mariposa azul elaborada con espejos y fragmentos vidriados, rindiendo tributo a la especie morfo azul andina, endémica de esta geografía regional.

Junto a la icónica torre, el alcalde Pareja ratificó que derrumbarán la tradicional Casa del Artesano de Filandia. “Es una edificación muy vieja que no cumplía con estándares de sismoresistencia”, agregó.

El inmueble patrimonial acumula más de 100 años de antigüedad, constituyendo un exponente histórico representativo de la arquitectura tradicional vinculada a la colonización antioqueña.

La histórica casona alberga actualmente el Centro de Interpretación de la Cestería de Bejucos, la tienda de la Asociación de Artesanos de Filandia, espacios expositivos y talleres culturales.

Inspectores del Ministerio de Cultura identificaron más de 40 bienes inmuebles de interés cultural perjudicados en el territorio: 22 registran afectación alta, 13 media y 5 baja.

¿Qué es el mirador Colina Iluminada de Filandia?

El mirador Colina Iluminada en Filandia se convirtió en un ícono turístico de madera de 35 metros de altura levantado en el departamento del Quindío.

Esta emblemática torre ofrece una panorámica privilegiada de 360 grados hacia trece municipios colombianos pertenecientes a cuatro departamentos del Eje Cafetero.

El diseño del proyecto inició formalmente en 2001, aunque la construcción física de la obra comenzó a ejecutarse a partir del año 2005.

La titularidad y propiedad de la emblemática estructura turística pertenece de forma exclusiva a la Alcaldía Municipal de Filandia, entidad gubernamental encargada de gestionarla.

Llegar a este atractivo resulta sencillo desde diferentes puntos geográficos del país utilizando transporte público o vehículos particulares por carreteras totalmente pavimentadas.

Desde la ciudad de Armenia debe tomar la vía del norte hacia Salento y desviar en el punto conocido como Cruces para alcanzar el casco urbano.

Para desplazarse partiendo de Pereira se debe recorrer la Autopista del Café en dirección sur y tomar el correspondiente desvío señalizado hacia la localidad.

Una vez instalado en la plaza principal de Filandia debe caminar aproximadamente un kilómetro por la Carrera Cuarta en un trayecto de quince minutos.

Las terminales de transporte de Armenia y Pereira ofrecen constantemente servicios de microbuses y camperos que trasladan visitantes directamente hacia el municipio quindiano.

El recorrido peatonal por el pueblo permite apreciar la colorida arquitectura tradicional de la colonización antioqueña antes de arribar a la imponente estructura.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.