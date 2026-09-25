El Ministerio de Minas y Energía decretó el inicio de un racionamiento programado de gas natural en Colombia, debido a una falla operativa registrada en uno de los trenes de regasificación de la terminal SPEC LNG, en Cartagena.

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La situación redujo temporalmente la capacidad de regasificación de 475 a 400 millones de pies cúbicos diarios, generando una restricción para atender parte de la demanda de gas importado.

La medida aplica a todas las fuentes de suministro de gas natural, tanto de producción nacional como de infraestructuras de regasificación, y busca garantizar la continuidad del servicio para los usuarios considerados esenciales.

La resolución establece un orden de prioridad para asignar el gas disponible. En primer lugar estará la demanda esencial.

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Después se atenderá la generación térmica, la industria necesaria para transportar crudo hacia las refinerías y otros usuarios no esenciales con contratos que garanticen suministro.

Luego se cubrirán los demás contratos vigentes y, en último lugar, las exportaciones de gas pactadas en firme.

El Consejo Nacional de Operación de Gas deberá informar diariamente al Ministerio sobre la aplicación de estas prioridades. La medida estará vigente hasta que SPEC LNG informe que se superó la condición operativa que originó la restricción.

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