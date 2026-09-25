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La empresa de energía Energua anunció una programación de trabajos de mantenimiento, que causarán interrupciones temporales del servicio eléctrico desde el jueves 1 hasta el domingo 4 de octubre en Valledupar y varios municipios de Cesar y Magdalena. Estas actividades implicarán intervenciones directas en circuitos y líneas de energía, motivo por el cual la empresa recomendó a los usuarios planificar sus tareas considerando los horarios detallados, de acuerdo con la información entregada por Energua.
En Valledupar, el jueves 1 de octubre, los trabajos se concentrarán en el circuito Guatapurí 3, abarcando desde las 7:00 a. m. hasta las 3:35 p. m. Sectores incluidos en esta jornada serán Los Músicos, La Esperanza, Villa Mónica, Los Cortijos, Ichagua, El Amparo, Iracal, las distintas etapas del conjunto Garupal, Las Flores, urbanizaciones Azúcar Buena y Santa Rosa, La Popa, Eneal, Primero de Enero, Brisas de La Popa, 5 de Enero, 20 de Julio y el área del Coliseo Cubierto. Adicionalmente, ese mismo día, barrios como Ciudad Jardín, Los Ángeles, Serranía y Edgardo Pupo experimentarán dos cortes: uno corto de 7:00 a. m. a 7:30 a. m. y otro de 3:05 p. m. a 3:35 p. m., ambos debido a labores en el mismo circuito.
En el corregimiento de La Loma, municipio de El Paso, Cesar, las intervenciones también se harán el jueves 1 de octubre. Allí, las actividades sobre el circuito La Loma 2 tomarán lugar entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., específicamente en la calle 4 con carrera 4, barrio Centro. Paralelamente, en el circuito La Loma 4, las maniobras durarán de 9:00 a. m. a 12:00 p. m., en la carrera 10 con calle 11A, sector del barrio La Esperanza.
La programación para el viernes 2 de octubre consta de nuevas interrupciones en Valledupar, en el circuito Cañahuate 2, desde las 7:15 a. m. hasta las 3:15 p. m. El área afectada es el barrio Novalito, donde se incluyen la carrera 8 y varias calles aledañas. También en zona rural de Astrea (circuito Cerro Los Santos), el servicio será suspendido de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. en sectores como finca El Recuerdo, vía al Muñeco, finca El Amparo y José Antonio Machuca.
En el municipio de La Gloria, Cesar, la intervención del viernes iniciará de 7:00 a. m. a 10:00 a. m. en la carrera 3 con calles 3 y 5, incluido el barrio Pantano de Vargas y el colegio José Mejía Uribe, y continuará de 10:00 a. m. a 3:00 p. m. en el sector Parque Central y cerca a la Registraduría Nacional del Estado Civil. En Magdalena, los trabajos en el circuito Tres Esquinas, en Ariguaní rural, afectarán desde las 8:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. sectores como Tres Esquinas, Alto Plano y El Carmen, junto a numerosas fincas rurales.
Para el domingo 4 de octubre, tanto líneas 591 como 5155 se mantendrán en intervención de 6:00 a. m. a 4:00 p. m. Esta labor implicará cortes energéticos en áreas urbanas y rurales de Bosconia (Cesar), San Ángel, Ariguaní y Nueva Granada (Magdalena), así como en la zona rural de El Copey y sus alrededores, incluyendo fincas y varios tramos de carreteras. Energua reitera la importancia de atender los horarios para minimizar los impactos de estos trabajos en la red eléctrica local.Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué sectores de Valledupar y Cesar tendrán cortes de energía por los trabajos de Energua?
De acuerdo con la información entregada por Energua, tanto el jueves 1 como el viernes 2 de octubre tendrán cortes barrios del norte, sur y centro de Valledupar (incluyendo Los Músicos, Villa Mónica, Novalito y Garupal), además de Ciudad Jardín, Los Ángeles, Serranía y Edgardo Pupo. También habrá interrupciones en corregimientos como La Loma (El Paso), zonas rurales de Astrea, La Gloria, así como fincas y vías principales en municipios de Cesar y Magdalena.
¿Cuál es la duración y horario de los cortes de energía programados por Energua?
Los horarios de interrupción eléctrica varían según el circuito y el sector: en la mayoría de los casos, las interrupciones pueden durar desde 25 minutos hasta jornadas completas de más de 6 horas, dependiendo del mantenimiento en cada zona. Energua especificó que los horarios de corte, como 7:00 a. m. a 3:35 p. m. o 6:00 a. m. a 4:00 p. m., están sujetos al trabajo programado sobre cada línea eléctrica, por lo que se recomienda a los usuarios planificar sus actividades para evitar contratiempos.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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