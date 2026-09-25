Por: EL PILON SA

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La empresa de energía Energua anunció una programación de trabajos de mantenimiento, que causarán interrupciones temporales del servicio eléctrico desde el jueves 1 hasta el domingo 4 de octubre en Valledupar y varios municipios de Cesar y Magdalena. Estas actividades implicarán intervenciones directas en circuitos y líneas de energía, motivo por el cual la empresa recomendó a los usuarios planificar sus tareas considerando los horarios detallados, de acuerdo con la información entregada por Energua.

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En Valledupar, el jueves 1 de octubre, los trabajos se concentrarán en el circuito Guatapurí 3, abarcando desde las 7:00 a. m. hasta las 3:35 p. m. Sectores incluidos en esta jornada serán Los Músicos, La Esperanza, Villa Mónica, Los Cortijos, Ichagua, El Amparo, Iracal, las distintas etapas del conjunto Garupal, Las Flores, urbanizaciones Azúcar Buena y Santa Rosa, La Popa, Eneal, Primero de Enero, Brisas de La Popa, 5 de Enero, 20 de Julio y el área del Coliseo Cubierto. Adicionalmente, ese mismo día, barrios como Ciudad Jardín, Los Ángeles, Serranía y Edgardo Pupo experimentarán dos cortes: uno corto de 7:00 a. m. a 7:30 a. m. y otro de 3:05 p. m. a 3:35 p. m., ambos debido a labores en el mismo circuito.

En el corregimiento de La Loma, municipio de El Paso, Cesar, las intervenciones también se harán el jueves 1 de octubre. Allí, las actividades sobre el circuito La Loma 2 tomarán lugar entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., específicamente en la calle 4 con carrera 4, barrio Centro. Paralelamente, en el circuito La Loma 4, las maniobras durarán de 9:00 a. m. a 12:00 p. m., en la carrera 10 con calle 11A, sector del barrio La Esperanza.

La programación para el viernes 2 de octubre consta de nuevas interrupciones en Valledupar, en el circuito Cañahuate 2, desde las 7:15 a. m. hasta las 3:15 p. m. El área afectada es el barrio Novalito, donde se incluyen la carrera 8 y varias calles aledañas. También en zona rural de Astrea (circuito Cerro Los Santos), el servicio será suspendido de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. en sectores como finca El Recuerdo, vía al Muñeco, finca El Amparo y José Antonio Machuca.

En el municipio de La Gloria, Cesar, la intervención del viernes iniciará de 7:00 a. m. a 10:00 a. m. en la carrera 3 con calles 3 y 5, incluido el barrio Pantano de Vargas y el colegio José Mejía Uribe, y continuará de 10:00 a. m. a 3:00 p. m. en el sector Parque Central y cerca a la Registraduría Nacional del Estado Civil. En Magdalena, los trabajos en el circuito Tres Esquinas, en Ariguaní rural, afectarán desde las 8:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. sectores como Tres Esquinas, Alto Plano y El Carmen, junto a numerosas fincas rurales.

Para el domingo 4 de octubre, tanto líneas 591 como 5155 se mantendrán en intervención de 6:00 a. m. a 4:00 p. m. Esta labor implicará cortes energéticos en áreas urbanas y rurales de Bosconia (Cesar), San Ángel, Ariguaní y Nueva Granada (Magdalena), así como en la zona rural de El Copey y sus alrededores, incluyendo fincas y varios tramos de carreteras. Energua reitera la importancia de atender los horarios para minimizar los impactos de estos trabajos en la red eléctrica local.

¿Qué sectores de Valledupar y Cesar tendrán cortes de energía por los trabajos de Energua?

De acuerdo con la información entregada por Energua, tanto el jueves 1 como el viernes 2 de octubre tendrán cortes barrios del norte, sur y centro de Valledupar (incluyendo Los Músicos, Villa Mónica, Novalito y Garupal), además de Ciudad Jardín, Los Ángeles, Serranía y Edgardo Pupo. También habrá interrupciones en corregimientos como La Loma (El Paso), zonas rurales de Astrea, La Gloria, así como fincas y vías principales en municipios de Cesar y Magdalena.

¿Cuál es la duración y horario de los cortes de energía programados por Energua?

Los horarios de interrupción eléctrica varían según el circuito y el sector: en la mayoría de los casos, las interrupciones pueden durar desde 25 minutos hasta jornadas completas de más de 6 horas, dependiendo del mantenimiento en cada zona. Energua especificó que los horarios de corte, como 7:00 a. m. a 3:35 p. m. o 6:00 a. m. a 4:00 p. m., están sujetos al trabajo programado sobre cada línea eléctrica, por lo que se recomienda a los usuarios planificar sus actividades para evitar contratiempos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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