Las autoridades activaron la búsqueda de los responsables del asesinato de dos policías en Ábrego, Norte de Santander, ocurrido durante la mañana de este viernes 25 de septiembre.

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(Vea también: Presidente De La Espriella ordena acciones tras asesinato de dos policías en Ábrego, Norte de Santander)

La Policía y el Ejército desplegaron un operativo conjunto para encontrar a los responsables, mientras se anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información que permita identificarlos y llevarlos ante la justicia.

El ataque ocurrió cuando los uniformados se desplazaban en un vehículo institucional hacia un colegio del municipio, donde tenían prevista una actividad de prevención con la comunidad.

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Dos policías fueron asesinados cuando iban a un colegio

El hecho ocurrió aproximadamente a las 9:30 de la mañana, según la información entregada por el coronel Carlos Angarita, comandante del Departamento de Policía Norte de Santander.

Los uniformados se movilizaban hacia el centro educativo cuando fueron interceptados y atacados con armas de fuego por hombres que se desplazaban en otro vehículo. Después de disparar contra los policías, los agresores emprendieron la huida en dirección hacia Cúcuta.

Las víctimas fueron identificadas como el intendente César Augusto Rodríguez Nieves, de 40 años, y el auxiliar de Policía Brian Steven Lizarazo Torres, de 19.

Ambos se encontraban en servicio y cumplían labores institucionales cuando fueron atacados.

Policía y Ejército buscan a los responsables

Después del crimen, las autoridades pusieron en marcha un operativo para tratar de establecer quiénes estuvieron detrás del ataque y determinar la ruta que tomaron después de escapar.

La Policía trabaja junto con el Ejército Nacional en labores de inteligencia e investigación criminal para ubicar a los responsables.

El coronel Angarita confirmó la recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien suministre información que ayude a esclarecer el caso y permita avanzar en la captura de los autores del asesinato.

La investigación busca establecer también las circunstancias que rodearon el ataque y determinar si los agresores tenían como objetivo específico a los dos uniformados.

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