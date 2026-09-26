Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

En la madrugada de este sábado 26 de septiembre, un sismo de magnitud 4,5 se registró en Chaparral, Tolima, según el boletín más reciente del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento sísmico ocurrió a la 1:38 a. m. y tuvo una profundidad superficial, de acuerdo con la entidad. En primera instancia, el movimiento se informó con una magnitud de 4,4, pero fue ajustada poco después a 4,5 por el SGC, tras el análisis de los datos recabados.

Sigue a PULZO en Discover

La característica de profundidad superficial del sismo facilitó que fuera percibido en diferentes partes del país. El Servicio Geológico Colombiano explicó que este tipo de profundidad implica que el epicentro está cerca de la superficie terrestre, lo cual tiende a intensificar la percepción en las áreas cercanas y, en ocasiones, en lugares distantes al epicentro.

Ciudadanos residentes no solo en Chaparral e Ibagué reportaron haber sentido el temblor, sino también personas en municipios del Valle del Cauca, Quindío y Antioquia. El SGC recopiló estos testimonios para complementar el registro técnico con la percepción ciudadana. Según los reportes recibidos, la experiencia del movimiento telúrico varió conforme a la ubicación. En algunas zonas, los habitantes describieron una sacudida fuerte, mientras que en otras calificaron la sensación como breve y ligera. Esta diferencia en la percepción suele estar influida por factores como la distancia al epicentro y las características geográficas del terreno.

Hasta el momento, tanto los boletines oficiales como los testimonios recogidos no informan daños materiales ni afectaciones a personas, limitándose a confirmar la ocurrencia del sismo y la diversidad de percepciones entre la ciudadanía. La actividad sísmica en Chaparral ha sido permanentemente monitoreada por el Servicio Geológico Colombiano, entidad que señaló que durante los días previos ya se había registrado una notable actividad en el municipio. Por esta razón, el SGC mantiene un monitoreo constante a través de su Red Sismológica Nacional.

Además, el Servicio Geológico Colombiano reiteró la importancia de que las personas que perciben los movimientos telúricos reporten la experiencia mediante la plataforma Sismo Sentido, una herramienta que contribuye a fichar la intensidad con la que el evento fue sentido y a mejorar el conocimiento sobre el comportamiento de estos fenómenos en el país.

¿Dónde se sintió el sismo de magnitud 4,5 en Chaparral, Tolima?

De acuerdo con los reportes recopilados por el Servicio Geológico Colombiano, el sismo se percibió en diferentes regiones, especialmente en Chaparral e Ibagué, además de municipios de los departamentos de Valle del Cauca, Quindío y Antioquia. La sensación del temblor dependió de la ubicación, variando entre una sacudida fuerte y un movimiento breve.

¿Qué significa que un sismo tenga profundidad superficial?

La profundidad superficial de un sismo indica que el epicentro está cerca de la superficie de la tierra. Esto incrementa la posibilidad de que el temblor sea sentido por las personas en el área y en zonas aledañas, ya que la energía sísmica se transmite con mayor fuerza hacia el exterior, a diferencia de los sismos profundos donde la percepción suele ser menor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.