Por: Más allá del silencio

Más allá del silencio es más que un pódcast. Es una ventana a las conversaciones que importan. Conducido por Rafael Poveda, este espacio se dedica a explorar los temas más polémicos y controvertidos de nuestra época. Cada episodio es una inmersión profunda, con un enfoque investigativo y crítico, en los casos que resuenan en nuestra sociedad. Únete... Visitar sitio

La historia de Mariana Ballesteros es una de esas que deja preguntas difíciles y un profundo dolor en quienes la conocieron. Tenía apenas 19 años, era una joven trans, modelo webcam y, según recuerdan sus seres queridos, una mujer llena de vida, sueños y proyectos. Sin embargo, su vida terminó de manera violenta en Bello, Antioquia, en un caso que todavía genera interrogantes sobre las circunstancias que rodearon su asesinato.

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En un nuevo episodio de Más Allá del Silencio, Carolina Ballesteros, madre de Mariana, y María José, su mejor amiga, reconstruyen momentos de la vida de la joven y hablan sobre el crimen que terminó con sus sueños.

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Sus testimonios permiten conocer a Mariana más allá de las circunstancias de su muerte. Hablan de una joven que había construido su propia identidad y buscaba salir adelante a través de su trabajo como modelo webcam. Para su familia y sus amigos, era mucho más que las noticias que posteriormente rodearon su asesinato: era una hija, una amiga y una mujer con una vida por delante.

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El caso tomó una dimensión aún más compleja por la hipótesis de que el crimen habría sido cometido por encargo y estaría relacionado con una situación en la que aparece un hombre casado. De acuerdo con el relato presentado en el episodio, el silencio habría tenido un papel determinante en lo ocurrido.

Esta circunstancia abre uno de los principales interrogantes de la historia: ¿por qué alguien habría decidido acabar con la vida de una joven de apenas 19 años para evitar que una situación saliera a la luz?

“A mi niña la graban. Me la dejan agonizando por dos horas. Mi niña llega a las 5 de la mañana al hospital sin signos vitales. Agonizó de 3 de la mañana a 5 de la mañana. Querían que se muriera, no me la quisieron auxiliar, no querían que ella viviera”, aseguró la madre de la joven.

Carolina y María José cuentan lo que recuerdan de Mariana y reconstruyen los momentos que precedieron a su muerte. Sus palabras también reflejan el impacto que un asesinato deja en quienes sobreviven y deben enfrentar no solamente el duelo, sino también las preguntas que permanecen abiertas.

El caso de Mariana Ballesteros también pone sobre la mesa la vulnerabilidad que pueden enfrentar las personas trans y la necesidad de esclarecer completamente los hechos cuando una vida es arrebatada de manera violenta.

“A ella la mandaron a matar, a ella no la mató el chico con el que salía, a ella la mandaron a matar… Jhoanna y su acompañante tuvieron algo que ver, yo creo. Sacaron el celular para grabar no para pedir ayuda, para llamar una ambulancia… No tiene lógica”, dijo la madre de Mariana.

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En Más Allá del Silencio, Rafael Poveda busca acercarse a las historias desde la voz de sus protagonistas y de quienes estuvieron cerca de los hechos. Esta vez, el testimonio de una madre y una amiga permite reconstruir quién era Mariana y qué ocurrió alrededor de su muerte.

Más allá del crimen, queda el recuerdo de una joven que tenía sueños y una vida por construir. Y para su familia, permanece una pregunta fundamental: ¿por qué tuvieron que quitarle la vida a Mariana?

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)