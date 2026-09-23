Un bus de servicio interdepartamental de Copetran que cubría la ruta Santa Marta–Medellín sufrió un accidente en zona rural de Puerto Berrío, Antioquia.

Sigue a PULZO en Discover

El vehículo se volcó y cayó a un abismo en el kilómetro 66+100 de la vía que comunica a Cisneros con Puerto Berrío.

El automotor transportaba aproximadamente 30 pasajeros y, de acuerdo con el balance preliminar de los organismos de emergencia, cerca de 20 personas resultaron heridas.

Inicialmente se reportaron entre 16 y 18 lesionados, pero la cifra aumentó mientras avanzaban las labores de atención y evacuación.

Tres de los heridos fueron trasladados en condición crítica al hospital de Puerto Berrío, donde reciben atención médica. Hasta el momento no se han reportado personas fallecidas.

La emergencia se presentó en una zona alejada del casco urbano, por lo que el traslado de los pacientes hasta el centro asistencial puede tardar entre 45 minutos y una hora.

Además, las dificultades de cobertura celular en el sector han complicado la comunicación y la consolidación del balance.

El vehículo involucrado corresponde a un bus de placas NTN-734, interno 12362. Las autoridades aún investigan las circunstancias que provocaron el volcamiento y posterior caída al abismo, por lo que la causa del accidente todavía no ha sido establecida.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.