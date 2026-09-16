Un accidente dentro de un colegio encendió las alarmas de las autoridades educativas luego de que un ventilador instalado en el techo se desprendiera de manera repentina y cayera sobre dos estudiantes que se encontraban en el aula.

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El hecho ocurrió aproximadamente a las 8:20 de la mañana. De acuerdo con el reporte entregado por la Secretaría de Educación Distrital, los menores resultaron afectados por el impacto y tuvieron que ser trasladados a un centro asistencial para determinar la gravedad de las lesiones.

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Tras conocer la emergencia, el colegio de Barrancabermeja activó el protocolo establecido para este tipo de situaciones y dio aviso a los padres de familia, la aseguradora y los servicios de emergencia. Los dos estudiantes fueron trasladados en ambulancia a la Clínica Reina Lucía, donde recibieron valoración médica.

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Uno de los menores presentó una herida en el rostro y continúa bajo atención médica, acompañado por sus familiares. Según informó la Secretaría de Educación, el personal médico realizó las intervenciones necesarias y ahora se espera el resultado de los estudios diagnósticos para establecer su evolución.

El segundo estudiante recibió un golpe en el brazo derecho. Después de ser valorado y someterse a una radiografía, los especialistas descartaron lesiones de consideración, por lo que pudo regresar a su hogar.

La emergencia también generó una reacción inmediata dentro de la institución educativa. Mientras los estudiantes afectados recibían atención, los demás alumnos de quinto grado fueron llevados a otro salón para evitar que permanecieran en el lugar donde ocurrió el accidente.

Además, el orientador escolar acompañó a los menores para brindarles apoyo emocional después de lo sucedido.

“El orientador escolar realizó acompañamiento emocional para ayudar a los menores a procesar lo sucedido y brindarles un espacio de apoyo”, explicó la Alcaldía en un comunicado.

La Secretaría de Educación indicó que continuará realizando seguimiento a los estudiantes involucrados y a sus respectivas familias.

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Después del accidente, las autoridades anunciaron una revisión técnica del aula, incluyendo la estructura del techo y los elementos que estaban instalados en esta zona.

El objetivo será determinar qué provocó el desprendimiento del ventilador y establecer si existía alguna condición que pudiera haber generado la caída.

Con los resultados de esta inspección se definirán las medidas preventivas que deberán implementarse para reducir riesgos y garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.

Por ahora, las autoridades mantienen el seguimiento al caso y a la recuperación del estudiante que permanece bajo atención médica.

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