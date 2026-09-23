Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La preocupación se ha extendido entre los habitantes de Chaparral, Tolima, donde en los últimos cinco días se han registrado más de 400 movimientos telúricos con magnitudes superiores a 2,0, según reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC). La frecuencia de estos sismos ha hecho que la comunidad viva en constante alerta, especialmente porque los temblores han sido percibidos en diferentes sectores del municipio y en municipios cercanos como Rioblanco, Prado y Dolores.

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El temor a que ocurra un sismo de mayor intensidad ha llevado a muchas familias a adoptar medidas de autoprotección. De acuerdo con los testimonios recogidos, habitantes de sectores como El Edén, Villa Café y La Loma han optado por instalar carpas, utilizar colchonetas y pasar las noches fuera de sus viviendas —en andenes y espacios abiertos—, buscando reducir los riesgos ante nuevos movimientos sísmicos. La zozobra se instaló en la comunidad desde el pasado 20 de septiembre, día en que la actividad telúrica comenzó a sentirse con fuerza a partir de las 4:52 de la mañana. Yesid Cárdenas, residente de Chaparral, relató que en varios sectores los vecinos organizaron grupos de vigilancia nocturna para resguardarse fuera de casa, afirmando que los movimientos se registran con lapsos de cinco, diez o quince minutos entre uno y otro, lo que ha generado todavía más angustia.

El impacto de la situación también ha llevado a algunas familias a abandonar temporalmente no solo sus hogares, sino incluso el municipio, trasladándose hacia otros sectores, municipios o departamentos, según informó el alcalde de Chaparral, Helver González Mora. Además, el SGC detalló que ha recibido más de mil reportes de personas que sintieron los movimientos, especialmente en Tolima, pero también en regiones cercanas como Huila, Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. La cantidad y frecuencia de los reportes evidencia el carácter inusual de la actividad sísmica, manteniendo en permanente vigilancia tanto a las autoridades como a la población.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué hay tantos temblores en Chaparral, Tolima según el Servicio Geológico Colombiano?

De acuerdo con información suministrada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la serie de sismos en Chaparral corresponde a una actividad sísmica anómala en la zona. El SGC identificó que la frecuencia y número de movimientos superan el comportamiento habitual, lo que ha llevado a declarar un enjambre sísmico en la región. Este término se refiere a la ocurrencia de numerosos temblores en un área limitada y en un corto periodo de tiempo.

¿Qué significa enjambre sísmico y cómo afecta a la población de Chaparral?

Un enjambre sísmico es una secuencia de numerosos sismos de magnitud similar que ocurren en el mismo lugar y lapso, sin la presencia clara de un solo sismo principal. En el caso de Chaparral, Tolima, esta situación ha provocado temor en la comunidad, llevando a varias familias a buscar refugio fuera de sus viviendas y, en algunos casos, a desplazarse hacia otros lugares, según relatan autoridades locales y habitantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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