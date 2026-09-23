Por: Noticiero 90 minutos

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó sobre una serie de movimientos sísmicos que ocurrieron en la madrugada y la mañana del miércoles 23 de septiembre de 2026. Según los boletines difundidos por la entidad a través de su canal oficial de X, estos temblores tuvieron magnitudes que oscilaron entre 3,0 y 4,2, lo que ha mantenido en alerta a la comunidad. El epicentro de los sismos se ubicó en el municipio de Chaparral, departamento del Tolima, una zona que ha experimentado decenas de movimientos telúricos, de acuerdo con la misma fuente.

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Como respuesta a esta situación, el alcalde de Chaparral, Helver González Mora, tomó la decisión de declarar la alerta naranja en todo el municipio. Esta medida, según explicó el mandatario, se orienta a robustecer las acciones de prevención y a asegurar que la ciudadanía cuente con información actualizada sobre los protocolos que se deben seguir ante una posible emergencia sísmica. González subrayó la importancia de "evolucionar todas las campañas y todas las acciones de prevención", destacando la necesidad de estar preparados frente a nuevos eventos sísmicos.

El plan de emergencia municipal será nuevamente difundido entre los habitantes. Según el alcalde, la estrategia de resocialización contempla detalles sobre los posibles albergues y zonas de evacuación, elementos cruciales en caso de que la situación se deteriore. La recomendación desde la administración local es clara: mantener la calma, seguir las instrucciones de fuentes oficiales y abstenerse de hacer caso a rumores que puedan aumentar el pánico entre la población.

Además, se aconseja identificar en cada hogar una zona segura al aire libre, establecer rutas de evacuación y preparar un kit de emergencia con artículos esenciales. El alcalde enfatizó la importancia de tener el teléfono celular completamente cargado para estar atentos a cualquier instrucción emitida por la Alcaldía de Chaparral o la Gobernación del Tolima, especialmente ante el riesgo de que surjan falsas alarmas.

Así las cosas, la comunidad de Chaparral permanece atenta y enfocada en fortalecer la prevención, de acuerdo con las recomendaciones y lineamientos emitidos por las autoridades locales y el SGC.

¿Qué implica la alerta naranja declarada en Chaparral, Tolima, por la seguidilla de sismos?

La alerta naranja, según explicó el alcalde de Chaparral citando los comunicados oficiales, permite coordinar y reforzar las campañas de prevención, difundir el plan de emergencia y preparar a la comunidad para una eventual emergencia sísmica. Esta medida se adopta para fortalecer la información disponible y garantizar que la población actúe de manera adecuada ante cualquier situación derivada de la actividad sísmica.

¿Qué recomendaciones dieron las autoridades a la población de Chaparral durante la alerta naranja?

Las autoridades locales recomendaron mantener la calma, consultar únicamente los reportes oficiales y evitar la propagación de rumores que puedan causar alarma. También sugirieron identificar una zona segura al aire libre en cada hogar, definir rutas de evacuación, tener un kit de emergencia con artículos esenciales y procurar que el celular esté completamente cargado para recibir instrucciones en tiempo real de la Alcaldía de Chaparral o la Gobernación del Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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