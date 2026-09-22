Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Chaparral, Tolima, sigue en el centro de la noticia debido a una prolongada actividad sísmica que aumenta la preocupación entre sus habitantes. De acuerdo con los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC), durante la tarde del martes 22 de septiembre la región registró una seguidilla de sismos en intervalos cortos, todos con referencia en zonas cercanas al municipio. Estos movimientos telúricos se suman a los más de 130 eventos sísmicos detectados en la región desde la madrugada del 20 de septiembre hasta las 3:30 p. m. del 21 de ese mes, según detalló la Red Sismológica Nacional operada por el SGC.

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El primer temblor relevante de la jornada ocurrió a la 1:57 p. m., con magnitud 3,1 y profundidad superficial. Apenas dos minutos después, a la 1:59 p. m., se registró otro sismo de magnitud 3,2. La actividad continuó durante la tarde, cuando a las 2:12 p. m. volvió a sentirse un evento de magnitud 3,1 y, finalmente, a las 2:57 p. m. se presentó otro, esta vez de magnitud 3,0. Todos estos movimientos son considerados de poca profundidad —lo que en términos sismológicos significa que ocurren cerca de la superficie y, por lo tanto, suelen sentirse con más intensidad por la población local—.

La seguidilla de sismos no es un fenómeno aislado. Según el SGC, la alta frecuencia de movimientos sísmicos viene dándose desde el fin de semana anterior, e incluso durante la madrugada se reportaron eventos más fuertes, como el ocurrido a las 2:35 a. m. del mismo martes, con magnitud 4,2, uno de los valores más altos del registro reciente para la zona. Además, varios sismos han superado la magnitud 3, un umbral que suele captar la atención tanto de los habitantes como de las autoridades locales.

Frente a esta situación, el Servicio Geológico Colombiano recomendó a la comunidad reportar los temblores que perciban a través de la plataforma Sismo Sentido. Esta herramienta les permite a los especialistas recabar información detallada sobre la percepción de los eventos en distintos lugares, crucial para caracterizar el impacto real en la vida cotidiana y apoyar las estrategias de gestión del riesgo en el Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se presentan tantos sismos en Chaparral, Tolima, según el Servicio Geológico Colombiano?

De acuerdo con la información reportada por el Servicio Geológico Colombiano, la alta recurrencia de temblores en Chaparral está siendo monitoreada y analizada por la Red Sismológica Nacional. La entidad destaca que estos eventos son parte de la actividad sísmica habitual que puede ocurrir en el Tolima y recomienda a la población reportar todo movimiento percibido para mejorar la comprensión de los fenómenos en la región.

¿Qué significa que un sismo tenga ‘profundidad superficial’ y cómo afecta su percepción?

Un sismo con ‘profundidad superficial’ es aquel que ocurre cerca de la superficie de la Tierra. Según lo reportado, este tipo de temblores suele sentirse con mayor intensidad por quienes se encuentran en la zona, aunque su magnitud no sea muy alta, debido a la poca distancia que recorren las ondas sísmicas antes de llegar a la superficie.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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