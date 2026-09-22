Por: Noticiero 90 minutos

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El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) emitió un comunicado dirigido a quienes han tenido dificultades o fallas al cancelar la cuota de su crédito educativo. Según la institución, estas personas pueden hacer el trámite de pago directamente en las entidades bancarias de forma presencial, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y evitar retrasos en el cumplimiento de sus obligaciones financieras.

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Esta medida busca ofrecer una respuesta inmediata a los usuarios afectados por problemas en las plataformas habituales de pago. ICETEX destacó la importancia de cumplir oportunamente con las cuotas para evitar contratiempos administrativos y preservar la cartera del sistema de financiamiento educativo. Para facilitar este proceso y asegurar la agilidad en las transacciones, la entidad estableció pautas específicas para realizar el pago en la ventanilla bancaria sin mayores inconvenientes.

De acuerdo con las instrucciones oficiales del ICETEX, para efectuar el pago presencial es indispensable que el usuario presente una de las siguientes alternativas: el número de convenio, la referencia de pago o el recibo físico. Portar alguno de estos identificadores permite a los trabajadores del banco localizar rápidamente el registro del crédito y aplicar el abono correspondiente a la cuota de manera inmediata.

La disponibilidad de este canal presencial surge como una solución operativa pensada para quienes se encuentran con barreras en los medios digitales, como fallas técnicas en plataformas virtuales o imposibilidad de acceso a servicios en línea. Además, ICETEX recomienda a los titulares de los créditos educativos que, antes de acercarse a la sucursal bancaria, verifiquen que cuentan con sus datos de referencia correctos o, en su defecto, impriman el recibo físico necesario para la transacción. Esto asegura que el proceso de pago sea expedito y se reduzca el riesgo de inconvenientes durante el trámite.

La instrucción, realizada por el ICETEX a través de sus canales oficiales y su cuenta en Twitter, recalca que este procedimiento presencial busca dar tranquilidad a los usuarios, garantizar la puntualidad de los pagos y mantener la estabilidad del sistema educativo financiado por la institución.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para pagar una cuota de crédito en ICETEX de manera presencial?

El ICETEX solicita que el usuario presente, al menos, uno de los siguientes elementos para poder realizar la transacción en la ventanilla bancaria: el número de convenio, la referencia de pago o el recibo físico. Estos datos son fundamentales para que el personal del banco identifique el crédito y registre el pago correctamente, evitando confusiones o retrasos en la aplicación de la cuota.

¿Qué hago si tengo problemas para pagar mi crédito ICETEX de forma digital?

Si experimenta inconvenientes para procesar el pago de su crédito ICETEX por medios virtuales, la entidad recomienda acudir de manera presencial a la entidad bancaria de su preferencia. Es indispensable llevar consigo el número de convenio, la referencia de pago o el recibo físico para garantizar el correcto registro de la transacción y cumplir con sus obligaciones sin afectar su historial crediticio ni el portafolio del ICETEX.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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