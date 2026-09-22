Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La reciente actividad sísmica registrada en el sur del departamento de Tolima ha generado repercusiones directas en las actividades escolares de la región. Las autoridades educativas tomaron la decisión de modificar temporalmente la jornada escolar presencial en cuatro municipios, medida que afecta a un total de 16.759 estudiantes, quienes deberán continuar sus procesos académicos desde casa este martes 22 y miércoles 23 de septiembre, de acuerdo con información reportada por la Secretaría de Educación del Tolima.

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Los municipios donde rige esta medida excepcional son Chaparral, San Antonio, Rioblanco y Roncesvalles. Las comunidades educativas de estas zonas han sido puestas en seguimiento constante debido a la continuidad de los movimientos telúricos que en días recientes han preocupado a habitantes y autoridades locales. Según reportes de El Nuevo Día, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) declaró la existencia de un enjambre sísmico tras haberse registrado más de 200 temblores en el municipio de Chaparral, incremento que ha sido determinante para adoptar este tipo de precauciones.

Contrario a lo que pudiera interpretarse como una suspensión general de clases, la Secretaría de Educación del Tolima ha aclarado que las actividades académicas continuarán con alternativas que dependen de las condiciones de cada institución. Algunas escuelas optarán por el modelo virtual, mientras que en otras se implementarán estrategias para el desarrollo de trabajos pedagógicos en casa, de modo que se adapten a las realidades y posibilidades de estudiantes y docentes.

Andrés Felipe Bedoya, secretario de Educación departamental, explicó que esta decisión fue tomada tras concertaciones directas con los rectores de los establecimientos educativos de los cuatro municipios involucrados. El objetivo principal, aseguró, es salvaguardar la seguridad de los estudiantes y del personal docente mientras persiste el monitoreo de la actividad sísmica en la región. Por ahora, la modificación de la jornada presencial está determinada solo para los dos días mencionados, aunque podría extenderse dependiendo de la evolución del comportamiento sísmico.

Especial atención ha suscitado el caso de Chaparral, epicentro de buena parte de los movimientos telúricos reportados. Allí, la sucesión de temblores mantiene a la ciudadanía y a las entidades responsables en estado de alerta. Adelantar las jornadas académicas desde casa busca disminuir los riesgos asociados a la permanencia en las instalaciones escolares, mientras se conocen detalles sobre el estado de las edificaciones y el desarrollo del evento sísmico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspendieron las clases presenciales en municipios del Tolima por actividad sísmica?

La suspensión de las clases presenciales en Chaparral, San Antonio, Rioblanco y Roncesvalles se debe al aumento de la actividad sísmica, específicamente a la declaratoria de un enjambre sísmico en Chaparral, donde se han registrado más de 200 temblores. Esta decisión busca proteger la integridad de los estudiantes y docentes mientras se monitorea el comportamiento de los movimientos telúricos, según autoridades departamentales citadas por El Nuevo Día.

¿Qué es un enjambre sísmico y cómo afecta a las comunidades educativas en Tolima?

Un enjambre sísmico, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), es la ocurrencia de múltiples sismos de baja magnitud en una misma zona, en un periodo corto de tiempo, sin la presencia de un sismo principal. Este fenómeno ha generado preocupación en municipios como Chaparral, motivando medidas como la jornada escolar no presencial para proteger a las comunidades educativas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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