Por: Noticiero 90 minutos

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Chaparral es un municipio ubicado en el suroccidente del departamento del Tolima, Colombia, dentro de las estribaciones de la cordillera Central. Está situado políticamente a aproximadamente 153 kilómetros de Ibagué, la capital departamental, y limita en su costado occidental con el departamento del Valle del Cauca. Esta ubicación geográfica, rodeada de montañas y zonas con una notable riqueza natural, ha puesto a Chaparral en el ojo público nacional por un fenómeno que ha trastocado a su población: un enjambre sísmico que, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), mantiene a la región en constante alerta.

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La situación ha sido particularmente alarmante porque, como lo reportó el SGC, la tierra no ha dejado de moverse en Chaparral. En menos de 48 horas, se registraron más de 200 temblores, una cifra que generó gran preocupación entre los habitantes. Estos sismos han tenido lugar a profundidades superficiales menores a 30 kilómetros, lo que intensifica el impacto en la superficie y, por ende, en la cotidianidad de la gente. Varias de estas sacudidas sobrepasaron magnitudes de 4,0, provocando que numerosas familias —tanto del área rural como del casco urbano— decidieran dormir a la intemperie ante el temor de nuevas réplicas.

La causa principal de esta fuerte actividad sísmica está ligada a la compleja red tectónica que caracteriza la región. De acuerdo con el SGC, el Tolima se encuentra atravesado por un intrincado sistema de fallas geológicas activas, entre las que destacan las fallas de Ibagué, Cambao, Palestina y San Vicente. Chaparral, por su localización, se sitúa justo en un punto donde la acumulación de energía en la corteza terrestre tiende a liberarse, manifestándose en numerosos movimientos telúricos.

A pesar del pánico inicial, las autoridades de gestión del riesgo y el SGC han enfatizado en que la situación está bajo vigilancia constante. La energía liberada por estos sismos incluso se ha sentido en departamentos vecinos como Huila, Quindío, Risaralda y el Valle del Cauca, lo que da cuenta del alcance del fenómeno. No obstante, el monitoreo y la comunicación oficial intentan devolver la calma a los habitantes, informando sobre la naturaleza y el desarrollo de este enjambre sísmico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Chaparral presenta tanta actividad sísmica en las últimas horas?

La intensa actividad sísmica que afecta a Chaparral en recientes días obedece a su ubicación sobre un sistema de fallas geológicas activas como las de Ibagué, Cambao, Palestina y San Vicente. Según el Servicio Geológico Colombiano, la liberación de energía acumulada en estos puntos genera los reiterados temblores que se han sentido de manera superficial, afectando tanto a la población local como a zonas aledañas.

¿Qué es un enjambre sísmico y cómo afecta a la población de Chaparral?

Un enjambre sísmico es una serie de temblores que se producen en un lugar específico en un corto periodo, generalmente de manera superficial. En el caso de Chaparral, de acuerdo con el SGC, este fenómeno ha significado la ocurrencia de más de 200 sismos en menos de 48 horas, lo que provoca alarma y lleva a las personas a tomar medidas como dormir fuera de sus casas por temor a daños o réplicas mayores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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