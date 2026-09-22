Por: EL PILON SA

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Durante la celebración del último fin de semana de Amor y Amistad, la Alcaldía de Valledupar llevó a cabo una serie de intervenciones en diferentes establecimientos nocturnos abiertos al público, con el propósito de verificar que cumplieran con los requisitos legales y de funcionamiento. Estas acciones se realizaron dentro del marco de las estrategias conocidas como ‘Rumba Segura’ y ‘Menos Ruidos, Más Convivencia’, desarrolladas en coordinación con la Policía Metropolitana de Valledupar y otras autoridades locales.

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Como parte de los operativos, se procedió al cierre y sellamiento de cuatro establecimientos comerciales, ante la presunta falta de cumplimiento de las normas exigidas para su ejercicio. El secretario de Seguridad y Convivencia de Valledupar, Alcides Pareja, expresó que estas actividades buscan favorecer la convivencia en los espacios públicos y hacer frente a la contaminación auditiva en la ciudad, recordando la importancia de respetar los reglamentos en materia de convivencia y manejo del ruido.

Pareja hizo énfasis en que estas intervenciones se fundamentan en la Ley 1801 de 2016, la cual tiene como objetivo principal propiciar comportamientos que favorezcan la convivencia en el espacio público, así como en áreas comunes y lugares abiertos al público, incluso aquellos que, siendo privados, tienen un impacto en lo público. Según lo establecido en dicha ley, los establecimientos deben ajustar su funcionamiento a los parámetros normativos para evitar alteraciones del orden y molestias a la comunidad.

Los locales que fueron cerrados por las autoridades incluyen los de razón social La Zapatoca, Bar Pa’ Las Que Sea, Disco Bar La 41 y San Alejo. Este último fue sancionado, específicamente, por incumplir el horario de cierre fijado en el Decreto 0674. En las actividades de inspección también participaron la Secretaría de Tránsito Municipal, la Secretaría de Gobierno, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, así como la organización Sayco y Acinpro, que suelen tener un papel relevante en el control y seguimiento de derechos de autor en establecimientos de entretenimiento nocturno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dice la Ley 1801 de 2016 sobre el funcionamiento de establecimientos nocturnos?

La Ley 1801 de 2016 establece normas para el mantenimiento de la convivencia ciudadana en Colombia. Regula, entre otros aspectos, el comportamiento de los ciudadanos y el funcionamiento de los establecimientos públicos, con el fin de proteger el bienestar colectivo tanto en áreas comunes como en espacios abiertos o privados con incidencia pública. Obliga a que bares, discotecas y otros negocios cumplan reglas relativas a horarios, niveles de ruido y documentación, con el fin de evitar molestias o afectaciones a la comunidad.

¿Por qué la Alcaldía de Valledupar decidió cerrar estos establecimientos nocturnos?

Según indicó la Alcaldía de Valledupar, los establecimientos fueron cerrados y sellados porque presuntamente incumplieron normas exigidas para su operación, entre ellas, las relacionadas con la convivencia y los límites de ruido, así como el respeto de los horarios de funcionamiento establecidos en decretos municipales. Estas medidas buscan garantizar la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía en Valledupar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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