Por: Noticiero 90 minutos

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La reconstrucción de viviendas en Bolívar, en el departamento del Valle del Cauca, dio un paso significativo con la entrega de certificados a las familias seleccionadas a través de un censo transparente. De acuerdo con la Gobernación del Valle, este proceso busca atender a quienes han sufrido afectaciones, asegurando que la selección de beneficiarios sea equitativa y basada en criterios claros.

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Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, aseguró que el proyecto incluye diversas soluciones según las condiciones de cada familia. Se enfatiza la importancia de que los propios afectados participen activamente en las labores de construcción. Según lo explicado por la mandataria, "vamos a arrancar con 403 mejoramientos de vivienda y 163 viviendas prefabricadas nuevas. Habrá unas que son en ladrillo normal, pero habrá otras industrializadas. Nosotros vamos a dar los materiales, el alcalde y yo vamos a pagar un oficial para las viviendas, y ustedes van a poner también una o dos personas, mínimo, como ayudantes en la construcción". Este modelo busca involucrar a la comunidad y fomentar el sentido de propiedad sobre las soluciones habitacionales.

El plan contempla la entrega de kits con materiales fundamentales para reparar cubiertas y fortalecer las viviendas existentes en mampostería confinada (una técnica constructiva en la que los muros de bloque o ladrillo se refuerzan con estructuras de concreto), garantizando la seguridad estructural. En casos donde la vivienda resultó inhabitable, se instalarán soluciones habitacionales modulares prefabricadas, siguiendo un esquema de “autoconstrucción asistida”, es decir, los propietarios trabajan junto con técnicos calificados en la edificación de sus casas.

Erika Yulieth Guerra Hernández, habitante beneficiada, expresó que el apoyo de las autoridades ha sido fundamental, señalando que "la mayoría que vivimos esto necesitábamos ese apoyo y, gracias a cada uno de ustedes, desde la gobernadora y a todos los que se hicieron partícipes de esto, es una gran bendición, porque todos unidos somos más".

La colaboración entre la Gobernación y la alcaldía de Bolívar ha sido clave. Julián Muriel Andrade, alcalde del municipio, resaltó que la prioridad que se le está dando a la reconstrucción es resultado de ese trabajo conjunto. La iniciativa, señala el funcionario, busca que Bolívar logre recuperarse en articulación con los esfuerzos departamentales.

De acuerdo con la información suministrada por la Gobernación, la reconstrucción avanza también en municipios como Argelia, El Cairo y El Águila, bajo un modelo participativo y con acompañamiento técnico permanente, garantizando condiciones de seguridad y cumplimiento de criterios de sismorresistencia en todas las soluciones habitacionales.

¿Cómo se seleccionaron las familias beneficiadas para la reconstrucción de viviendas en Bolívar?

Las familias que recibirán apoyo en la reconstrucción o mejora de sus viviendas fueron seleccionadas mediante un censo de afectaciones realizado de manera transparente. De acuerdo con la Gobernación del Valle, el censo permitió identificar con claridad a quienes realmente necesitaban esta ayuda, asegurando que el proceso de entrega de certificados y kits de materiales fuera equitativo y justo.

¿En qué consiste la autoconstrucción asistida dentro del plan de reconstrucción en el Valle del Cauca?

La autoconstrucción asistida es un modelo que involucra a los propietarios en el proceso de construcción de sus viviendas, bajo la orientación y apoyo de un equipo técnico especializado. Según explicó la gobernadora Dilian Francisca Toro, los beneficiarios deben participar activamente aportando mano de obra, mientras la gobernación y la alcaldía suministran materiales y personal capacitado, garantizando así soluciones habitacionales más apropiadas y sostenibles para cada familia.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.