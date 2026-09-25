Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un grupo de siete trabajadores de una institución, incluida la directora Johanna Dignore Rodríguez Olaya, fue condenado a penas que oscilan entre 15 y 17 años de prisión, luego de que la Fiscalía General de la Nación lograra demostrar su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y tortura agravada. Así lo informó El Nuevo Día, precisando que el caso involucra a una psicóloga, Yenifer Stefany Salcedo Cartagena, y a cinco auxiliares de enfermería: Edison Jaber Calderón Espitia, Paola Andrea Tique Vera, Claudia Maritza Flórez Medina, Claudia Lorena Pedraza Henao y Paula Andrea Patiño Buitrago.

Sigue a PULZO en Discover

La investigación, según la Fiscalía, giró en torno a hechos ocurridos entre el segundo semestre de 2016 y 2017. Los menores afectados se encontraban en la institución por remisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), organismo encargado de velar por el bienestar de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Durante ese periodo, los empleados del centro habrían hecho uso habitual de medidas de contención física y psicológica. Aunque en contextos clínicos estas prácticas pueden tener un propósito terapéutico para proteger la integridad de los menores, en este caso, de acuerdo con las pruebas presentadas, dejaron de ser herramientas justificadas y legales para convertirse en mecanismos de castigo, intimidación y sometimiento.

La Fiscalía sostuvo en el proceso que las inmovilizaciones no respondieron a emergencias médicas o psiquiátricas. Por el contrario, se ejercieron ante situaciones rutinarias como el llanto, negarse a comer, discusiones o simplemente por el incumplimiento de instrucciones, comportamientos muchas veces relacionados con las condiciones propias de los menores. La naturaleza de estas prácticas y su uso fuera del contexto legal llevaron al juez a imponer, además de la pena privativa de libertad, la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas, así como la prohibición de ejercer las profesiones para las que fueron formados durante el mismo lapso que dura la condena. Se estableció también que una de las personas condenadas cumplirá la pena bajo prisión domiciliaria, mientras los otros seis deberán permanecer en establecimientos penitenciarios. Cabe mencionar que la sentencia fue dictada en primera instancia y las partes aún pueden interponer los recursos legales correspondientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se determinó la responsabilidad de los trabajadores en la institución de acuerdo con la investigación?

Según la información presentada por la Fiscalía y citada por El Nuevo Día, la responsabilidad de los trabajadores se estableció a partir de pruebas que demostraron el uso reiterado e injustificado de medidas de contención física y psicológica. Estas acciones dejaron de tener una función terapéutica y fueron empleadas como castigo e intimidación, lo cual constituye tortura agravada y concierto para delinquir en el contexto legal colombiano.

¿Qué significa la condena en primera instancia y cuáles son los recursos que pueden utilizar las partes involucradas?

La condena en primera instancia implica que la decisión judicial es la primera resolución sobre el caso, pero no es definitiva. De acuerdo con la ley, las partes tienen derecho a interponer recursos judiciales, como la apelación, para que un tribunal de mayor jerarquía revise la sentencia. Esto otorga una oportunidad adicional de revisión antes de que la condena quede en firme.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.