Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Dos trabajadores del aeropuerto internacional El Dorado, ubicado en Bogotá, fueron arrestados luego de que las autoridades detectaran movimientos sospechosos dentro de la terminal aérea. Según información de la policía metropolitana de Bogotá, los empleados fueron monitoreados a través de las cámaras de seguridad del aeropuerto. El comportamiento inusual de los dos operarios llamó la atención de los uniformados, quienes resolvieron hacerles seguimiento antes de intervenir directamente, lo que finalmente condujo a la captura.

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La inspección cuidadosa llevó a los agentes hasta uno de los casilleros que utilizaban estos trabajadores en el interior de El Dorado. Durante la revisión encontraron varios paquetes ocultos. Tras la verificación respectiva, se determinó que se trataba de cocaína, con un peso aproximado de siete kilogramos. De acuerdo con la hipótesis investigativa planteada por las autoridades, la sustancia iba a ser introducida en un vuelo internacional, con el objetivo de sacarla del país de forma ilegal. Sin embargo, la rápida intervención de la policía metropolitana de Bogotá logró frustrar esta intención antes de que continuara el supuesto plan criminal.

Posteriormente, tanto los dos empleados capturados como la droga incautada quedaron bajo custodia de la fiscalía general de la nación. Dicha entidad es la encargada de adelantar la investigación para establecer la responsabilidad de los implicados y determinar el destino final de la sustancia, así como definir si existe una red más amplia involucrada en este caso.

Este operativo se suma a un reciente hecho de alteración del orden público en las cercanías del aeropuerto El Dorado. Según la información de la policía, durante la tarde del 23 de septiembre se registraron disparos en las inmediaciones de la terminal aérea, presuntamente producto de una discusión entre un taxista y otras personas. Según reportes iniciales, no hubo personas heridas y la policía incautó un arma traumática involucrada en el incidente.

Estos sucesos ponen de manifiesto la atención y los controles permanentes en el principal aeropuerto del país, donde las autoridades continúan trabajando para evitar delitos y mantener la seguridad de los viajeros y del personal que allí labora.

¿Cómo fue descubierta la cocaína en el aeropuerto El Dorado?

La cocaína fue detectada cuando las cámaras de seguridad del aeropuerto internacional El Dorado permitieron a la policía metropolitana de Bogotá observar movimientos sospechosos de dos trabajadores. Tras darles seguimiento y revisar un casillero que utilizaban, encontraron siete kilogramos de la sustancia, que al parecer tenía como destino un vuelo internacional según la hipótesis de los investigadores.

¿Qué ocurrió recientemente en los alrededores del aeropuerto El Dorado?

De acuerdo con reportes de la policía, durante la tarde del 23 de septiembre se registraron disparos cerca del aeropuerto El Dorado, al parecer por una discusión protagonizada por un taxista. Las autoridades confirmaron que nadie resultó herido y decomisaron un arma traumática utilizada en ese incidente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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