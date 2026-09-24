Por: Portal Bogotá

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Canal Capital invita a quienes viven en Bogotá o visitan la ciudad a disfrutar de una proyección única en la Cinemateca de Bogotá: el documental ‘El viaje de una ciudad, la hazaña del Metro de Bogotá’, programado para el viernes 25 de septiembre en funciones de 10:00 y 11:30 de la mañana, con entrada libre hasta agotar el aforo. Esta experiencia, según información de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, busca acercar a los asistentes a una de las historias urbanas más esperadas y comentadas por los bogotanos.

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El documental, producido por Canal Capital, no solo recorre las etapas de construcción de la primera línea del Metro de Bogotá, sino que profundiza en la repercusión humana, mostrando cómo una promesa de más de ochenta años finalmente cobra vida en relatos personales. De acuerdo con lo que recoge el documental, su importancia trasciende la obra en sí misma y marca un punto de inflexión: Bogotá se perfila como una ciudad moderna, conectada, que pone en el centro el derecho real a la movilidad. En palabras de la producción, esta historia genera preguntas sobre el tiempo que podría recuperarse y las nuevas posibilidades que se presentan cuando moverse deja de ser una dificultad cotidiana.

Uno de los principales testimonios del documental es el de María Eugenia, una bogotana cuya jornada inicia a las 4:00 de la madrugada. Su relato ilustra los retos del transporte en Bogotá: trayectos extensos, decisiones diarias y un sistema de movilidad que alterna entre alivio y carga. A través de su rutina, el documental muestra el impacto que tendrá el Metro en su vida, destacando que podrá recuperar hasta dos horas diarias, tiempo que ahora invierte entre su casa en el sur y su trabajo en el norte de la ciudad.

Esta producción de Canal Capital reafirma que la historia del Metro de Bogotá es la historia de quienes cada día gastan casi doscientas horas al año solo para llegar a su destino y que actualmente dependen de Transmilenio, sistema que transporta cuatro millones de pasajeros diariamente. Así, ‘El viaje de una ciudad, la hazaña del Metro de Bogotá’ invita a reflexionar sobre cómo las grandes infraestructuras pueden cambiar la vida de una ciudad y de sus habitantes.

¿Cómo beneficia el Metro de Bogotá la calidad de vida de los ciudadanos?

El metro promete transformar la vida diaria de quienes habitan en Bogotá, especialmente de quienes como María Eugenia dedican largas horas al transporte público. Según el documental, la principal mejora será el tiempo recuperado en los trayectos, ya que la nueva infraestructura permitirá desplazamientos más ágiles, menos agotadores y con mayor dignidad, haciendo real el derecho a la movilidad.

¿Qué impacto tiene el tiempo recuperado gracias al Metro de Bogotá para las personas?

El documental resalta que recuperar hasta dos horas diarias cambia la percepción y la calidad de vida de quienes deben recorrer largas distancias en Bogotá. Más allá del simple ahorro de minutos, este tiempo puede invertirse en actividades personales, familiares o laborales, mejorando tanto el bienestar individual como colectivo de los ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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