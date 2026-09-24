Por: Portal Bogotá

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El Portal Usme, un punto clave del sistema de transporte público de Bogotá, ha sido objeto de una intervención integral dirigida por TransMilenio. De acuerdo con información oficial de TransMilenio, más de un millón de usuarios que transitan por esta infraestructura se han beneficiado de una serie de mejoras implementadas para optimizar la seguridad, organización y movilidad en el interior del portal. La intervención incluyó la instalación de nueva señalética, una reconfiguración de los servicios troncales y TransMiZonales, así como adecuaciones físicas y una reorganización de los espacios comerciales y de control operacional.

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Uno de los cambios más notables ha sido la instalación de una nueva señalización, compuesta por 60 piezas de información distribuidas en 86 metros cuadrados, lo que facilita la identificación de los servicios disponibles y contribuye a una circulación más organizada. Este despliegue acompaña la redistribución de rutas y la adecuación física del portal, permitiendo una experiencia de viaje mucho más intuitiva para los pasajeros.

En términos de seguridad y control de flujos, el Portal Usme recibió la instalación de 725,29 metros cuadrados de celosías, estructuras metálicas similares a rejas que delimitan áreas operativas y mejoran la visibilidad y ventilación. Además, se utilizaron 875,12 metros cuadrados de láminas microperforadas de acero galvanizado, que permiten delimitar zonas sin perder luz ni visibilidad, favoreciendo tanto la seguridad como la funcionalidad del espacio.

Según datos de TransMilenio, el impacto de estas mejoras se refleja en el aumento de validaciones de pasajes. En agosto de 2024, antes de la intervención, se registraron 951.135 validaciones. Un año después, en la etapa de transición de 2025, la cifra ascendió a 1.197.674, mostrando un incremento del 25,9 %. Para agosto de 2026, con la implementación completa, las validaciones alcanzaron 1.299.362, un crecimiento del 36,6 % respecto al periodo previo a las mejoras. Estos datos muestran una clara tendencia positiva derivada de la renovada infraestructura y señalización.

La reorganización de los negocios aliados también formó parte de la intervención. Diez módulos comerciales fueron reubicados para despejar áreas esenciales para la operación, optimizando los flujos de usuarios y facilitando el cumplimiento de los lineamientos operativos del portal. Asimismo, la ampliación de zonas de parada para buses troncales, que pasaron de 8 a 12, busca mejorar el ascenso y descenso de pasajeros en ambas plataformas. De este modo, TransMilenio ratifica su compromiso de brindar un servicio más seguro y eficiente a los habitantes del suroriente de Bogotá.

¿Qué mejoras se implementaron en el Portal Usme de TransMilenio?

El Portal Usme experimentó una intervención integral enfocada en nueva señalética, redistribución de servicios, adecuaciones físicas, reorganización de negocios aliados y la instalación de elementos operativos como celosías y láminas microperforadas. Estas acciones permitieron mejorar significativamente la seguridad, organización y facilidad en la circulación de los usuarios.

¿Cuál ha sido el impacto de las mejoras del Portal Usme en la cantidad de validaciones?

De acuerdo con cifras de TransMilenio, las validaciones de pasajes crecieron un 36,6 % entre agosto de 2024 y agosto de 2026, reflejando el impacto positivo de las mejoras en la infraestructura, señalización y operación del Portal Usme, lo que se traduce en un mayor uso y una experiencia de viaje más eficiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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