Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para Juvenal Antonio Cudris Manjarrés, quien fue acusado de atacar con un machete a su pareja sentimental en Cajamarca, Tolima. De acuerdo con la información suministrada, la víctima, madre de los tres hijos de Cudris Manjarrés, sufrió la agresión mientras se encontraba en su hogar. Este acto de violencia generó una rápida reacción de las autoridades y derivó en la intervención de distintos organismos estatales locales y nacionales.

Sigue a PULZO en Discover

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez a Cudris Manjarrés y le imputó el delito de tentativa de feminicidio agravado. Cabe resaltar que el señalado, durante las audiencias preliminares, no aceptó los cargos. Así lo confirmaron los reportes oficiales de la Fiscalía, que recibieron a Cudris tras su captura inmediata.

La detención se produjo en flagrancia, es decir, en el momento en que se cometía el hecho, gracias a la oportuna acción de la Policía Nacional en Cajamarca, con el apoyo de funcionarios de la Seccional de Investigación Judicial e Inteligencia —conocida por sus siglas SIJIN— y del Ejército Nacional. Una vez legalizada la captura en las audiencias, la Fiscalía formuló de manera formal la imputación mencionada, aunque Cudris Manjarrés no se declaró responsable.

La gravedad del hecho llevó a que también intervinieran instituciones como la Comisaría de Familia, la Secretaría de Gobierno de Cajamarca, la Personería Municipal y la Secretaría de la Mujer de la Gobernación del Tolima. Sandra Mahecha, quien ocupa este último cargo, expresó que persiste la preocupación ante la reiteración de casos de violencia de género en la región y solicitó que el acusado responda ante la ley.

Mientras tanto, el procesado deberá permanecer en prisión a la espera de que avance el proceso judicial que busca establecer su responsabilidad en el delito de tentativa de feminicidio agravado. Las autoridades y la comunidad esperan que el caso avance con diligencia y que se garantice la protección de la víctima y sus hijos.

¿Qué significa el delito de tentativa de feminicidio agravado en Colombia?

El delito de tentativa de feminicidio agravado en Colombia consiste en intentar asesinar a una mujer por razones de género, con agravantes como la relación de pareja o la existencia de circunstancias de especial vulnerabilidad. En este caso, a Juvenal Antonio Cudris Manjarrés se le imputó esta conducta porque atacó a su pareja sentimental con arma blanca, hecho que fue documentado por la Fiscalía General de la Nación.

¿Qué entidades intervinieron tras el ataque en Cajamarca, Tolima?

Tras el ataque ocurrido en Cajamarca, Tolima, intervinieron varias entidades estatales. Entre ellas estuvieron la Policía Nacional, funcionarios de la SIJIN y el Ejército Nacional durante la captura; además de la Comisaría de Familia, la Secretaría de Gobierno de Cajamarca, la Personería Municipal y la Secretaría de la Mujer de la Gobernación del Tolima, quienes apoyaron la investigación y la atención a la víctima y su familia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.