Por: EL PILON SA

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Un acto de valentía se hizo visible durante un aguacero en Valledupar, cuando un hombre arriesgó su seguridad para ayudar a un ciudadano que habría recibido una descarga eléctrica en la calle 44, cerca de la Terminal de Transportes, ubicada en el sur de la capital del Cesar. Según lo reportado, la intervención del protagonista de la historia ocurrió en pleno desarrollo de la tormenta y fue clave para evitar una tragedia. Las imágenes que circularon en redes sociales muestran cómo el hombre, identificado gracias a una usuaria como Luifer Ávila Pedrozo, utilizó una silla plástica para ayudar al afectado. Con este objeto, evitó el contacto directo mientras, aparentemente, la persona permanecía en peligro por la corriente eléctrica.

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De acuerdo con lo observado en el registro, después de apartar al ciudadano del poste de energía utilizando la silla, el hombre lo sacó del agua y lo cargó hasta el andén. En ese momento otros habitantes del sector se sumaron para asistirlo. Entre varias personas lo pusieron a salvo y le proporcionaron los primeros auxilios mientras se gestionaba su traslado a un centro de salud. Hasta ahora no se han revelado detalles sobre la identidad del hombre afectado ni sobre cuál es su estado de salud.

La acción de Luifer Ávila Pedrozo fue resaltada públicamente por Lina Beleño, quien, por medio de la red social Facebook, agradeció y reconoció el valor de quien intervino en la emergencia. En su mensaje, Beleño expresó: "Luifer Ávila Pedrozo ayer no solo ayudaste a una persona, salvaste una vida". Además, subrayó la valentía que implica ayudar en una situación en la que también corría peligro, destacando el impacto positivo que tuvo para la familia del afectado.

Según versiones recogidas tras la emergencia, el incidente se habría producido debido a una supuesta falla en la infraestructura de energía eléctrica en la zona, aunque las autoridades y la empresa encargada del servicio no han confirmado todavía esta hipótesis. Debido al contenido de las imágenes y en respeto a la familia del afectado, el diario EL PILÓN decidió no publicar el video completo del rescate, aunque facilitó el acceso al material para quienes deseen consultarlo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué causó la descarga eléctrica durante el aguacero en Valledupar?

De acuerdo con versiones conocidas tras la emergencia, la descarga eléctrica habría sido consecuencia de una posible falla en la infraestructura de energía en la zona. No obstante, hasta el momento esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades competentes ni por la empresa responsable del suministro eléctrico.

¿Cuál es el estado de salud de la persona que fue auxiliada tras la descarga eléctrica?

Hasta el momento, no se ha hecho pública la identidad ni se ha esclarecido el estado de salud del ciudadano que fue auxiliado durante el incidente registrado en Valledupar. Se sabe que fue trasladado a un centro de salud tras recibir primeros auxilios, pero no se tienen detalles adicionales sobre su evolución.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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