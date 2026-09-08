Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El tráfico ilegal de especies silvestres ha encontrado en internet un terreno fértil para su expansión, revelando una problemática creciente y compleja que pone en jaque la conservación de la biodiversidad. Así lo expone una revisión publicada en ‘Nature Reviews Biodiversity’, liderada por el profesor Enrico Di Minin de la Universidad de Helsinki y citada por la cadena DW. El informe evidencia la magnitud del comercio de animales, plantas, hongos y sus derivados, que pueden ser ofrecidos a compradores a través de las plataformas digitales, lo que facilita nuevos mecanismos de venta y una difusión casi incontrolable.

Sigue a PULZO en Discover

Según los investigadores, esta actividad ilícita se detecta en redes y sitios ampliamente usados como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, eBay, Google, Alibaba, Shopee y Tokopedia. De acuerdo con la revisión, solo en un seguimiento de seis semanas durante el año 2025, se encontraron más de 1.600 primates ofertados en cuatro plataformas sociales. No obstante, el fenómeno es aún más amplio, como lo demostró un monitoreo en 280 sitios digitales, donde se identificaron 33.006 ejemplares de especies incluidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), un acuerdo internacional entre gobiernos para proteger las especies amenazadas.

De ese total, el 54 % correspondía a animales vivos y el 46 % a partes o productos derivados. La oferta incluye aves, serpientes, ranas, orquídeas y cactos, lo que demuestra la diversidad y dificultad para rastrear estos mercados, que comercializan tanto ejemplares completos como partes y derivados biológicos. El profesor Di Minin afirma que “el comercio ilegal de fauna y flora silvestres en línea se extiende por numerosas plataformas, incluidas las redes sociales más populares, y representa una amenaza creciente y en constante evolución para la conservación de la biodiversidad”, según cita la Universidad de Helsinki.

Las condiciones que brinda internet, como el anonimato, la baja percepción de riesgo y las dificultades para regular, favorecen el aumento de este mercado. Neil D’Cruze, coautor de la revisión, explica que las operaciones digitales son más rápidas y abarcativas que los circuitos convencionales. Esto implica riesgos adicionales: la posibilidad de introducir especies invasoras y facilitar la transmisión de enfermedades entre animales y seres humanos.

A pesar de la evidencia, persisten vacíos significativos para estimar el alcance real del tráfico y entender las motivaciones de los compradores, lo que dificulta diseñar soluciones realmente eficaces para frenar este creciente mercado digital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el tráfico ilegal de especies silvestres en redes sociales?

El tráfico ilegal de especies en redes sociales implica la oferta y venta de animales, plantas, hongos y derivados mediante publicaciones en plataformas populares como Facebook, Instagram, TikTok y otras. Los usuarios se valen del anonimato y la baja vigilancia para promocionar ejemplares vivos y partes, esquivando fácilmente los controles y regulaciones tradicionales.

¿Qué es CITES y por qué se menciona en el comercio ilegal de especies?

CITES es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, un acuerdo internacional que busca regular y proteger el comercio de especies en peligro. Se menciona porque gran parte de los ejemplares identificados en internet corresponden a especies incluidas en esta lista, lo que agrava el riesgo para su supervivencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.