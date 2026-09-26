Por: EL PILON SA

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El municipio de Manaure Balcón del Cesar se vio sacudido por el secuestro del comerciante y prestamista vallenato José Campo, quien fue privado de su libertad en la noche del viernes 25 de septiembre. De acuerdo con información entregada por el alcalde Juan Carlos Araújo en entrevista con Radio Guatapurí, el hecho ocurrió en el billar El Pulpo, localizado en el sector urbano del municipio, mientras Campo compartía con algunos amigos. La noticia ha generado profunda preocupación tanto entre los allegados del comerciante como en la comunidad local, dado el reconocimiento de Campo en Valledupar y la región por sus actividades financieras.

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El relato oficial indica que aproximadamente a las 7:36 de la noche, cinco hombres armados y encapuchados ingresaron al establecimiento y sustrajeron al empresario. Según relató el alcalde Araújo, los responsables del secuestro no portaban prendas o insignias que los identificaran con algún grupo armado específico, lo que ha dificultado la identificación inmediata de los responsables. Inmediatamente después del hecho, los secuestradores trasladaron a la víctima hacia la vía que comunica con la Sierra y el límite con La Jagua del Pilar, en el departamento de La Guajira.

Un dato relevante señalado por el mandatario municipal es que José Campo no contaba con escoltas al momento de su secuestro, lo que pudo facilitar la acción de los delincuentes. Desde el momento de la desaparición, las autoridades han desplegado acciones para tratar de esclarecer los hechos, identificar a los responsables y lograr el rescate del comerciante. Araújo expresó su consternación y lamentó que este tipo de delitos ocurrieran en Manaure, teniendo en cuenta que, según sus palabras, el municipio se ha caracterizado por sus condiciones de seguridad y tranquilidad, no solo en La Guajira sino en el contexto colombiano.

Este caso toma mayor relevancia al tratarse del segundo secuestro en Manaure Balcón del Cesar en menos de un mes. El 8 de septiembre, hombres armados interceptaron al ganadero Julio Morón Pérez en la finca Veracruz, sector Casa Blanca. Morón Pérez es esposo de Andrea Ovalle, exalcaldesa de La Paz, lo que evidencia una preocupante escalada de casos de secuestro en la zona.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es José Campo, el prestamista secuestrado en Manaure Balcón del Cesar?

José Campo es reconocido en la zona de Valledupar y Manaure por sus actividades comerciales y, especialmente, por ofrecer préstamos. Su labor como prestamista lo hizo conocido en el ámbito financiero local, lo que ha motivado preocupación y solidaridad por parte de la comunidad tras su secuestro, según información proporcionada por el alcalde Juan Carlos Araújo a Radio Guatapurí.

¿Cómo ocurrió el secuestro de José Campo en el municipio de Manaure?

El secuestro de José Campo se registró en la noche del 25 de septiembre en el billar El Pulpo, en el sector urbano de Manaure Balcón del Cesar. De acuerdo con los detalles dados por el alcalde Araújo, cinco hombres armados y encapuchados irrumpieron en el lugar y se llevaron por la fuerza a Campo, trasladándolo posteriormente hacia la vía que comunica con la Sierra y La Jagua del Pilar. El comerciante no contaba con protección o escoltas al momento del secuestro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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