Nuevos detalles se conocen del atentado contra Jhon Jairo Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’ y exalcalde de Yopal, quien fue atacado a tiros durante la mañana de este martes 29 de septiembre en una finca de su propiedad, en una zona rural de la capital de Casanare. El dirigente recibió varios impactos de bala, permanecía bajo atención médica en el Hospital Regional de la Orinoquía, pero horas más tarde, el gobernador de Casanare confirmó su fallecimiento.

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De acuerdo con la información entregada a Noticias Caracol por el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, Torres sufrió heridas en el tórax y el abdomen, además de lesiones que comprometieron algunos órganos y no sobrevivió. El mandatario señaló que el exalcalde recibió tres impactos de bala, mientras otras versiones reportan cuatro heridas por arma de fuego.

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La investigación también permitió establecer que en el lugar fue aprehendido un menor de edad, quien sería uno de los presuntos responsables del ataque. Las autoridades encontraron además un revólver y una motocicleta, elementos que fueron incautados y quedaron a disposición de la investigación para establecer qué ocurrió.

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Las primeras versiones indican que dos hombres habrían ingresado a la finca La Selvita, donde se encontraba Torres. El exalcalde habría sido interceptado y atacado a tiros a corta distancia. Posteriormente, los presuntos responsables intentaron escapar en la motocicleta, pero el vehículo habría presentado una falla mecánica que facilitó la interceptación de uno de ellos.

Mientras uno de los sospechosos fue aprehendido, el otro habría logrado escapar y es buscado por las autoridades. La Gobernación de Casanare anunció una recompensa de 50 millones de pesos para obtener información que permita ubicar a los demás involucrados y establecer quiénes estarían detrás del atentado.

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