Una mujer que había sido reportada como desaparecida desde el pasado fin de semana fue encontrada sin vida dentro de una vivienda del barrio Aures I, en el noroccidente de Bogotá.

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La víctima fue identificada como María Carolina García, quien, según el reporte de Edward Porras, ‘Ojo de la Noche’ de Noticias Caracol, era buscada por su hermana desde que dejó de tener noticias sobre su paradero.

El hallazgo ocurrió dentro de una vivienda, donde las autoridades encontraron a la mujer sin signos vitales en una de las habitaciones del inmueble. Una primera versión señala que presentaba una lesión provocada con un elemento cortopunzante, aunque las circunstancias de su muerte son materia de investigación.

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La pareja de María Carolina no se encontraba en el lugar cuando llegaron las autoridades. Por este motivo, los investigadores adelantan labores para establecer su ubicación y determinar qué relación tendría con los hechos.

Autoridades investigan la muerte de mujer en Aures I de suba (Bogotá)

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán establecer qué ocurrió dentro de la vivienda y reconstruir las últimas horas de la víctima antes de ser encontrada.

La información conocida hasta el momento señala a la pareja de María Carolina como el principal sospechoso dentro de la investigación, pero su responsabilidad no ha sido establecida judicialmente.

Mientras avanzan las pesquisas, las autoridades buscan localizarlo para tomar su versión y determinar si tuvo alguna participación en la muerte de la mujer.

La investigación también deberá establecer cuándo ocurrió el fallecimiento y las circunstancias en las que María Carolina llegó a la vivienda donde finalmente fue encontrada.

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