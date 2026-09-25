Una tragedia familiar conmociona a Bali, Indonesia, luego de que un hombre de 56 años fuera encontrado muerto junto a sus dos hijos pequeños en una vivienda de la ciudad turística de Kuta.

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El caso ocurrió el pasado 13 de septiembre y tiene como principal hipótesis de las autoridades que Damien John Shaw habría causado la muerte de sus hijos, Archie, de 6 años, y Laura, de 4, antes de quitarse la vida.

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La investigación comenzó después de una llamada telefónica que recibió la madre de los menores, quien se encontraba en Yakarta, a unos 900 kilómetros del lugar.

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La esposa de Shaw, Tesa Yanuar, se había separado temporalmente del hombre y permanecía en Yakarta. Según personas cercanas, la pareja atravesaba una crisis matrimonial desde hacía varios años y la mujer había dejado la vivienda familiar aproximadamente dos semanas antes de la tragedia.

Durante una llamada con Shaw, Yanuar escuchó a su hija gritar: “¡Papá, no!”. La comunicación se cortó poco después. Ante la preocupación por lo que pudiera estar ocurriendo, la mujer pidió ayuda a un vecino para que se acercara a la vivienda.

El hombre llegó acompañado por un trabajador y ambos tuvieron que forzar la puerta para ingresar. En el interior encontraron a Shaw y a los dos niños sin vida. De acuerdo con los reportes conocidos sobre el caso, uno de los menores estaba sobre el otro, mientras el televisor permanecía encendido con dibujos animados.

La Policía revisó posteriormente las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores de la vivienda. Las grabaciones permitieron establecer parte de la secuencia previa al hallazgo. Según los investigadores, en las imágenes se escuchan gritos provenientes del interior de la casa.

En otro momento, la niña habría intentado salir de la vivienda, pero su padre presuntamente la siguió y la llevó nuevamente hacia una habitación. Leonardo D. Simatupang, jefe de la Policía de Denpasar, explicó que las imágenes muestran a la menor pidiendo a su padre que se detuviera y diciéndole: “Te amo, papá”.

Según la hipótesis manejada por los investigadores, Archie ya habría muerto cuando se produjo esta parte de la secuencia. Posteriormente, Shaw habría causado la muerte de Laura y finalmente se habría quitado la vida.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer con precisión la secuencia de los hechos y las circunstancias que llevaron a la tragedia.

Los investigadores también analizan la situación personal que atravesaba el hombre antes de las muertes. Shaw trabajaba como marino mercante, pero llevaba varios meses sin empleo. Además, personas cercanas señalaron que había enfrentado diferentes pérdidas familiares a lo largo de su vida.

Su padre murió cuando él tenía 15 años. Posteriormente perdió a uno de sus hermanos y, más recientemente, falleció su madre después de enfrentar una enfermedad. La Policía también informó que aproximadamente un mes antes de la tragedia Shaw habría intentado quitarse la vida.

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En aquella ocasión, su esposa habría logrado intervenir y evitar que muriera. Sin embargo, según la información conocida por las autoridades, posteriormente la familia no buscó atención especializada.

Estos antecedentes hacen parte de la investigación, aunque por sí solos no permiten establecer las razones que llevaron al hombre a cometer el presunto ataque contra sus hijos.

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