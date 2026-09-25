Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un hecho trágico marcó a los habitantes de Siquinalá, Guatemala, donde un joven identificado como Giancarlo Méndez, de 20 años, fue capturado luego de ser señalado como el responsable de la muerte de su madre, Gloria Cabrera, quien tenía 56 años. De acuerdo con la información recogida por los medios y los relatos de la familia, el suceso ocurrió en la madrugada, cuando el joven habría agredido a su madre con un tenedor de metal durante un episodio de alteración emocional profunda.

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Según los testimonios entregados por los familiares, que citan lo que ocurrió en el momento previo a la tragedia, el joven aseguró que actuaba en defensa propia contra un supuesto "demonio". Señalaron que, incluso durante el ataque, Giancarlo Méndez habría dicho: "porque soy hijo de Dios, no te tengo miedo". Los hermanos del joven intentaron intervenir para auxiliar a Gloria Cabrera, pero no lograron evitar el desenlace fatal.

Previo al ataque, la familia había buscado ayuda en un centro asistencial debido al preocupante estado de alteración en el que se encontraba Giancarlo Méndez. Afirmaron que incluso debieron llevarlo atado de manos, esperando recibir atención profesional especializada que les ayudara a manejar la crisis. No obstante, los allegados sostienen que no obtuvieron la respuesta ni el acompañamiento esperado de la institución sanitaria, situación que aún requiere ser confirmada e investigada a fondo por las autoridades competentes.

Luego del violento episodio, las autoridades realizaron la captura de Giancarlo Méndez, quien fue puesto a disposición del sistema de justicia guatemalteco. Los reportes indican que en caso de ser hallado culpable, podría enfrentar una condena de hasta 50 años de prisión, cifra que depende de la calificación jurídica e interpretación de los tribunales encargados del caso.

Mientras el proceso judicial avanza, la familia y la comunidad despidieron a Gloria Cabrera. Entre sentimientos de dolor e impotencia, los allegados han reclamado esclarecer tanto las circunstancias del crimen como las actuaciones previas, especialmente en lo relacionado con la atención médica solicitada. De acuerdo con la familia, la madre luchó tanto como pudo para ayudar a su hijo, una historia que ha impactado profundamente en Siquinalá y que sigue generando dudas sobre la crisis que antecedió a este grave suceso.

¿Qué consecuencias legales enfrenta Giancarlo Méndez tras el ataque a su madre en Siquinalá?

Según la información recopilada sobre el proceso, Giancarlo Méndez podría recibir una condena de hasta 50 años de prisión si la justicia determina su culpabilidad por la muerte de Gloria Cabrera. No obstante, la pena final dependerá de la investigación judicial y de cómo los tribunales califiquen jurídicamente el caso, ya que aún se estudian las circunstancias específicas del suceso.

¿Por qué la familia de Giancarlo Méndez buscó atención médica antes de la tragedia en Guatemala?

Los familiares de Giancarlo Méndez afirmaron que, antes del ataque, intentaron conseguir ayuda en un centro asistencial porque el joven mostraba un estado de alteración severa. Incluso, señalaron que lo llevaron atado de manos para garantizar la seguridad y buscar una intervención profesional, pero según su testimonio, no recibieron la atención esperada. Este aspecto del caso sigue siendo materia de investigación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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