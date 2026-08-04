Por: Noticiero 90 minutos

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Las principales noticias de Cali y del resto de Colombia arrancan la jornada con sucesos relevantes, tanto en la ciudad como a nivel nacional e internacional, de acuerdo con el resumen informativo presentado este martes 4 de agosto, según Noticiero 90 Minutos. Este informe matutino reúne varios hechos destacados que le permitirán a usted estar bien informado antes de iniciar sus actividades diarias.

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Uno de los eventos centrales en la región es una nueva edición del ‘Festival de Cometas’. Esta celebración está programada para el sábado 8 de agosto, entre las 3:30 y las 6:30 de la tarde, y tendrá lugar tanto en la Urbanización La Merced - La Isla como en el Bulevar de Oriente. Este festival, que arriba a su tercer encuentro, promueve una actividad cultural que reúne a la comunidad en torno a la tradición de elevar cometas, aprovechando las condiciones de los vientos de la época y permitiendo a las familias compartir un espacio en el que la creatividad y la destreza se integran en un ambiente festivo.

A nivel internacional, la alerta se centra en Guatemala. Según información del mismo noticiero, el país centroamericano enfrenta una alerta roja por la fuerte erupción del volcán de Fuego, catalogado como uno de los más activos de toda la región centroamericana. Debido a esta actividad volcánica, que tiene lugar a solo 50 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han evacuado diversas aldeas, buscando salvaguardar a la población ante el riesgo inminente que representa este fenómeno natural.

En el ámbito jurídico, el Consejo de Estado tomó la decisión de suspender provisionalmente la resolución 244, mediante la cual se había designado a Salvatore Mancuso como gestor de paz. El alto tribunal justificó esta suspensión señalando que el acto administrativo no cumple con las delimitaciones de tiempo y lugar requeridas, exponiendo así una debilidad formal que debe ser revisada, lo que implica una pausa en la labor prevista para Mancuso dentro del proceso de paz.

En noticias locales, la preocupación gira en torno a la desaparición de María del Mar García, una joven de 19 años cuyo paradero se desconoce desde hace trece días. La última vez que fue vista ocurrió en el sector de Sameco, ubicado al norte de Cali, durante la madrugada del 22 de julio de 2026. Ante esta situación, las autoridades han difundido el número telefónico 3183659377, solicitando a cualquier persona que posea información relevante que se comunique de inmediato.

Espere la ampliación de estas y otras noticias en la emisión central del noticiero, transmitida por Telepacífico y a través de plataformas digitales.

¿Qué ocurre con la desaparición de María del Mar García en Cali?

María del Mar García, una joven de 19 años, lleva trece días desaparecida tras ser vista por última vez en el sector de Sameco, al norte de Cali. Su caso ha generado alarma entre su familia y la comunidad, quienes buscan cualquier dato que pueda ayudar a localizarla. Las autoridades piden a quien tenga información comunicarse al 3183659377.

¿Por qué el Consejo de Estado suspendió la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz?

El Consejo de Estado suspendió de forma cautelar la resolución 244 que designaba a Salvatore Mancuso como gestor de paz, argumentando que el acto administrativo no contiene delimitaciones claras de tiempo y lugar, lo que representa una deficiencia formal que debe resolverse antes de avanzar en dicho nombramiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro dijo en alocución cuáles van a ser los siguientes pasos para definir el nuevo salario mínimo en Colombia y hasta lanzó una propuesta de que sea más de 2 millones de pesos.