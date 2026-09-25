Por: Blu Radio

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Dos policías, un intendente y un auxiliar, fueron asesinados este viernes cuando patrullaban en un vehículo de la institución por una de las vías principales del municipio de Ábrego, Norte de Santander, exactamente sobre la vía que conduce hacia Cúcuta, sector La Estancia. Allí, fueron atacados con armas largas por varios hombres.

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De acuerdo a lo conocido por Blu Radio, el lugar donde fueron atacados los uniformados queda muy cerca de una institución educativa de esa zona del país.

(Lea también: Él era el policía que asesinaron cuando fue a atender un atraco: lo atacaron dentro de un local)

Segundo ataque durante plan pistola en Norte de Santander

Hay que decir que este es el segundo ataque en el Catatumbo contra miembros de la fuerza pública en medio del denominado plan pistola. El primer caso se registró el pasado lunes en el barrio Galán del municipio de Ocaña, dejando como resultado a un policía herido.

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