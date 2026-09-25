Por: Portal Bogotá

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La capital colombiana se prepara para recibir uno de los eventos deportivos más destacados del año: la carrera Bimbo Global Race, que tendrá lugar el domingo 27 de septiembre de 2026. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, se han programado cierres viales en puntos estratégicos, especialmente sobre la carrera 60, la avenida calle 26 y la avenida calle 53, con el fin de facilitar el desarrollo de la competencia y garantizar la seguridad de los participantes.

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Desde las siete de la mañana hasta las once y media, habrá cierres totales en las calzadas occidental y oriental de la carrera 60, abarcando los tramos entre la avenida calle 63 y la avenida calle 26, así como hasta la transversal 59A en algunos sectores. También se verán afectadas las calzadas norte y sur de la avenida calle 53, entre la avenida carrera 60 y la carrera 66A, además de la calle 44 entre la avenida carrera 60 y la carrera 52, donde se restringirá en ambas calzadas el tránsito vehicular durante el mismo horario. Estas medidas buscan mantener el orden vial y posibilitar el adecuado desarrollo del evento deportivo que reúne a cientos de corredores.

El recorrido de la carrera, que corresponde a una distancia de 10 kilómetros, iniciará en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, específicamente por la puerta 4, tomando la avenida carrera 60 (calzada occidental) en sentido sur, para luego realizar un retorno hacia el norte a la altura de la avenida calle 53. Posteriormente, los participantes avanzarán por la avenida carrera 60 (calzada oriental) en sentido norte, retornando al sur a la altura de la avenida calle 63. El trayecto continúa por la calle 44 en sentido oriente, abordando la carrera 52 al sur y luego regresando por la calle 44 (calzada sur) hacia el occidente. Tras un nuevo desplazamiento hacia el sur por la avenida carrera 60, el circuito toma la calle 42 al occidente, regresa al norte por la avenida carrera 60 (calzada occidental) y finalmente por la avenida calle 53 (calzada sur) hacia el occidente. La meta se ubicará en la entrada del parque por la avenida calle 53 con carrera 60.

Con el objetivo de minimizar las molestias para los residentes y conductores, la Secretaría Distrital de Movilidad ha definido varios desvíos autorizados. Quienes transiten en sentido norte-sur por la carrera 60, deberán tomar la avenida calle 63 al occidente y luego la avenida carrera 68 al sur. Del mismo modo, quienes se desplacen por la avenida calle 63 con destino a la carrera 60 al sur, también deberán optar por la avenida calle 63 al occidente y continuar por la carrera 68 al sur. Existen alternativas para quienes circulan desde la avenida carrera 68 y desean llegar a la avenida calle 53, o para quienes van por la avenida calle 26 al oriente y buscan la carrera 60 al norte, quienes deberán tomar la avenida calle 63 al oriente y la carrera 68 al norte, respectivamente. Todas estas rutas están señalizadas en los mapas publicados por la Secretaría Distrital de Movilidad para facilitar la orientación de los ciudadanos.

¿Cuáles serán los principales cierres viales por la Bimbo Global Race en Bogotá 2026?

La Secretaría Distrital de Movilidad ha programado cierres en la carrera 60 entre la avenida calle 63 y la avenida calle 26, en ambas calzadas, así como cierres totales o parciales en la avenida calle 53, la calle 44 y en sectores específicos de la transversal 59A. Los cierres estarán vigentes desde las siete de la mañana hasta las once y media para garantizar la seguridad del evento.

¿Qué desvíos pueden tomar los bogotanos afectados por los cierres de la carrera Bimbo Global Race?

Para quienes movilizan en las zonas afectadas, se han habilitado desvíos utilizando vías como la avenida calle 63, avenida carrera 68 y la carrera 50. Estas rutas permiten sortear los puntos de cierre, asegurando la circulación tanto para quienes se dirigen al sur como al norte de la ciudad durante el evento deportivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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