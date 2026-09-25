Por: El Espectador

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La construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente Sur (ALO Sur) marca un nuevo capítulo en la movilidad de Bogotá y su zona metropolitana, al contemplar la instalación del primer peaje ubicado dentro de los límites de la ciudad. De acuerdo con información proporcionada por Juan Carlos Guevara, ingeniero de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la estación de peaje se ubicará en la localidad de Bosa, justo después de cruzar el puente sobre el río Bogotá, en el trayecto que viene desde Mosquera. Guevara especificó que "en el momento en que ingresamos desde Mosquera y cruzamos el puente del río Bogotá, ahí se encontrará el peaje".

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Por el momento, la ANI no ha dado a conocer el valor de la tarifa ni la fecha exacta en la que se empezará a cobrar por el paso en esta vía. Sin embargo, aclaró que la posibilidad de instalar un peaje allí no es reciente, pues el Acuerdo 13 de 1998 ya preveía que la ALO sería una carretera de pago.

Luego de años de demoras, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, confirmó que las obras de la ALO Sur comenzaron el 22 de septiembre. El proyecto tendrá una extensión aproximada de 24,5 kilómetros, conectando el sector de Chusacá en Soacha con la calle 13, occidental de Bogotá, y con enlaces hacia Mosquera y Sibaté. Según la información entregada, la intervención contempla rehabilitar seis kilómetros de vías existentes y construir una segunda calzada de diez kilómetros entre Mosquera y Sibaté. Además, se prevén una ciclorruta, la modernización del Parque Arqueológico Canoas y una intersección a desnivel en Canoas, que facilitará la conexión entre Soacha y otros municipios con el nuevo corredor vial.

La inversión requerida para esta infraestructura supera el billón de pesos colombianos, con un plazo estimado de ejecución de cuatro años, aunque hasta ahora no se ha anunciado una fecha concreta de finalización de las obras. Cuando la construcción esté terminada, la ALO Sur pretende aliviar la congestión de la Autopista Sur y permitir que los vehículos accedan al occidente de Bogotá y a municipios vecinos sin entrar en áreas urbanas densas ni cruzar por intersecciones semaforizadas. Según la Alcaldía de Soacha, el recorrido entre Canoas y la calle 13 tomará cerca de 30 minutos, dependiendo del tráfico y de las conexiones viales.

A pesar de estos avances, aún quedan incertidumbres sobre la tarifa del peaje, los posibles precios diferenciales para algunos vehículos y si habrá beneficios para residentes de las zonas involucradas. Estos aspectos, junto con el cronograma exacto de apertura del peaje, aún no han sido definidos por la ANI.

¿Dónde estará ubicado el primer peaje dentro de Bogotá según la ANI?

Según información de la Agencia Nacional de Infraestructura, el primer peaje dentro de Bogotá estará ubicado en la localidad de Bosa, después del puente sobre el río Bogotá, para quienes ingresen desde Mosquera. Esta ubicación busca controlar el acceso a la nueva ALO Sur y marca un punto estratégico en la conexión regional de la capital.

¿Por qué la ALO Sur incluye un peaje y desde cuándo se contempla su cobro?

De acuerdo con la ANI, el cobro de un peaje en la ALO Sur no es una decisión reciente, ya que el Acuerdo 13 de 1998 establecía que esta avenida funcionaría como una vía de pago. Sin embargo, todavía no hay información confirmada sobre el valor de la tarifa ni la fecha exacta en que comenzará el cobro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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