Por: El Espectador

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La edición número 26 de Tardeando el Centro llega con una oferta cultural diversa que busca atraer a los bogotanos y visitantes al corazón de la ciudad. Según la programación oficial, el evento se desarrollará en el centro histórico e internacional de Bogotá y ofrecerá música en vivo, teatro, danza, exposiciones, magia, comedia, recorridos históricos y experiencias científicas desde las 10:00 a. m. hasta la medianoche. De acuerdo con la información divulgada, habrá actividades completamente gratuitas, algunas que requerirán inscripción previa y otras que tendrán costo, lo que permite a distintos públicos encontrar una alternativa a su medida.

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Entre los escenarios más destacados, el Parque Bicentenario —calle 26 # 6A-79— acogerá una jornada musical gratuita entre las 2:00 p. m. y las 6:00 p. m., con propuestas tan variadas como jazz, son cubano, pop y sonidos electrocaribe. Por su parte, desde las 11:00 a. m., el Parque Santander vivirá la cuarta versión del Festival por la Paz, combinando presentaciones musicales, danza en vivo y una feria de emprendimientos de víctimas del conflicto armado, hasta las 6:00 p. m. Allí mismo, entre las 2:30 p. m. y las 4:30 p. m., se desarrollará el taller "Memorias ambulantes", que permitirá a los asistentes experimentar la cianotipia, una antigua técnica fotográfica caracterizada por su distintivo color azul.

Cinco espacios abren sus puertas a los ganadores de las becas LEP, con entrada libre. Lugares como Café Bar Profano del Teatro Libre Centro —calle 12B # 2-44— ofrecerán el espectáculo “Open Magic: ilusiones que hacen reír”, donde la magia, la improvisación y el stand-up se fusionan desde las 3:30 p. m. En el Centro Cultural del Libro (carrera 8A # 15-63), habrá una propuesta que une teatro, literatura y salsa. Otros espacios, como A Seis Manos y la Casa de la Cultura Leonardo Gómez, ofrecerán comedia, historia del jazz y montajes escénicos que abordan temas de migración y humor. La jornada se cerrará en Fátima Hostels (carrera 3 # 11-32) con una fiesta que reunirá cumbia, percusión afro y música electrónica.

Para quienes buscan actividades culturales más ligadas a la historia y la ciencia, la Casa Museo Quinta de Bolívar organizará un recorrido gratuito, aunque con inscripción previa, que permitirá a los participantes conocer detalles del atentado denominado ‘Conspiración Septembrina’ de 1828 contra Simón Bolívar. Además, el Planetario de Bogotá ofrecerá una experiencia inmersiva de 360 grados centrada en el género musical ‘french house’. Cafés y restaurantes también suman a la programación talleres, clubes de idiomas y actividades por Amor y Amistad.

La información completa sobre horarios, condiciones y posibles cambios puede consultarse en enelcentroencuentro.fuga.gov.co. Para quienes desean redescubrir el centro de la capital, este evento ofrece una oportunidad única de encuentro con la música, el arte, la historia y la cultura local.

¿Cuáles son las actividades gratuitas y las que requieren inscripción previa en Tardeando el Centro?

Tardeando el Centro ofrece actividades gratuitas como conciertos en el Parque Bicentenario y el Festival por la Paz en el Parque Santander, talleres de cianotipia y eventos culturales en cinco escenarios seleccionados. Algunas actividades, como el recorrido histórico en la Casa Museo Quinta de Bolívar, requieren inscripción previa. Es recomendable consultar la programación actualizada en enelcentroencuentro.fuga.gov.co, ya que algunos eventos pueden tener cupos limitados o estar sujetos a cambios.

¿Qué es la cianotipia y cómo se podrá experimentar durante el evento?

La cianotipia es una técnica fotográfica antigua que produce imágenes con un característico color azul. Durante Tardeando el Centro se ofrecerá un taller abierto llamado "Memorias ambulantes" en el Parque Santander, donde los asistentes podrán experimentar de primera mano el proceso de creación de imágenes con esta técnica, aprendiendo sobre su historia y aplicaciones artísticas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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