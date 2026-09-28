A casi dos años del asesinato de Juan Felipe Rincón Morales, ocurrido el 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, en Bogotá, el caso vuelve a generar interrogantes por una nueva declaración entregada por su padre, el general (r) William Rincón.

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El crimen, que inicialmente estuvo rodeado de versiones sobre una supuesta confrontación relacionada con conversaciones que Juan Felipe habría sostenido con una menor, posteriormente empezó a ser investigado bajo otras hipótesis. La Fiscalía ha avanzado contra varias personas por su presunta participación en un plan criminal relacionado con el homicidio.

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Ahora, según una declaración conocida por 6AM W, el general Rincón pidió establecer si existe algún vínculo entre el asesinato de su hijo y hechos que él mismo ha denunciado sobre presuntas irregularidades en la contratación de la Policía Nacional.

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La declaración fue entregada recientemente ante la Fiscalía 46 Seccional de la Unidad de Administración Pública, dentro de una investigación independiente relacionada con procesos de contratación de la Policía durante 2023 y 2024.

En ese interrogatorio, Rincón se refirió a una auditoría de la Contraloría General de la República que habría advertido restricciones a la pluralidad de oferentes en algunos procesos de contratación de la institución.

El general mencionó al empresario Andrés Vanegas, a quien relacionó con una participación significativa en contratos de la Policía mediante diferentes empresas y uniones temporales. Rincón también planteó en su declaración una posible relación entre Vanegas y William René Salamanca, quien dirigió la Policía durante parte del periodo al que se refiere la investigación.

Es importante precisar que estas afirmaciones hacen parte del relato entregado por Rincón y no constituyen por sí mismas una conclusión judicial sobre la existencia de un esquema de corrupción ni sobre la responsabilidad de las personas mencionadas.

Uno de los puntos que el general considera relevantes para su hipótesis es el de la coronel retirada Fabiola Bejarano. Según su declaración, Bejarano habría tenido una relación de amistad con el general Nicolás Zapata, quien ocupaba el cargo de subdirector de la Policía durante la administración de Salamanca.

Rincón recordó un encuentro que sostuvo con Bejarano meses antes del asesinato de su hijo. De acuerdo con su versión, ella lo habría citado a un almuerzo en Cafam Floresta y le habría solicitado priorizar el pago de una obligación judicial por aproximadamente 100 millones de pesos que la Policía tenía con ella.

El general manifestó que posteriormente consideró que ese encuentro pudo haber tenido otro propósito y que pudo tratarse de un intento de comprometerlo o inducirlo a cometer alguna irregularidad.

La declaración adquiere relevancia dentro de su hipótesis porque Bejarano está casada con Arnoldo Duarte, a quien Rincón relaciona con Edgar Sotelo Duarte, padre de dos personas vinculadas al proceso por la muerte de Juan Felipe.

¿Qué relación tendría esto con el asesinato?

En el caso de Juan Felipe Rincón han sido vinculados judicialmente integrantes de la familia Sotelo. En noviembre de 2024, la Fiscalía imputó a Andrés Camilo Sotelo Torres por homicidio doloso agravado y porte de armas, aunque él no aceptó los cargos. Posteriormente, el proceso ha tenido nuevos desarrollos y distintas versiones sobre lo sucedido.

Rincón considera que las relaciones mencionadas y otros acontecimientos previos al homicidio ameritan ser revisados conjuntamente.

En su declaración sostiene que, después de analizar lo ocurrido antes del 24 de noviembre de 2024, encontró lo que considera un posible “hilo conductor” que podría apuntar a un acuerdo previamente estructurado.

La afirmación, sin embargo, corresponde a una hipótesis planteada por el padre de la víctima y deberá ser establecida o descartada por las autoridades judiciales.

Una extraña cita médica antes del asesinato

Otro episodio que llamó la atención en el relato ocurrió en agosto de 2024. Rincón aseguró que el entonces director de la Policía, William René Salamanca, lo citó a primera hora de la mañana del 15 de agosto de ese año para hablar de un asunto que calificó como de especial importancia.

Según contó, durante la conversación Salamanca le habló de un supuesto pastor o gurú que habría tenido una visión relacionada con la salud de diferentes generales y que había fijado su atención particularmente en Rincón.

Posteriormente, el general fue enviado a realizarse una resonancia el 18 de agosto de 2024. Rincón asegura que ingresó al procedimiento en horas de la mañana y permaneció inconsciente durante varias horas. Al recuperar la conciencia, afirmó haber observado que estaba intubado y acompañado por personal médico y su esposa.

El general manifestó que posteriormente solicitó su historia clínica y encontró diferencias entre lo que recuerda haber vivido y el tiempo registrado en la documentación médica. La empresa relacionada con ese procedimiento, según la declaración divulgada por 6AM W, sería Rimab, compañía que Rincón vincula a las personas mencionadas en su denuncia sobre contratación.

Este episodio también hace parte de los hechos que el general pide investigar y no existe, hasta ahora, una determinación judicial que establezca que el procedimiento médico haya sido utilizado con fines criminales.

El general también mencionó otros acontecimientos que, a su juicio, resultan llamativos. Entre ellos se encuentran presuntos polígrafos practicados a personas de su círculo de confianza mientras se encontraba en licencia de luto por la muerte de su hijo.

Además, aseguró que el entonces subdirector habría impartido una instrucción para que los generales de la institución no asistieran al funeral de Juan Felipe. Para Rincón, estos hechos deben ser revisados dentro del contexto general de lo ocurrido alrededor de su familia.

Una de las hipótesis planteadas en su declaración está relacionada con el rumor que circulaba dentro de la institución sobre un posible cambio en la Dirección de la Policía. Rincón aseguró que para entonces existían versiones según las cuales él podría llegar a ocupar la dirección, debido a su trabajo relacionado con temas de paz.

Desde su perspectiva, esa eventual posibilidad habría generado preocupación en algunas personas debido a las investigaciones que él estaba adelantando sobre contratación. El general relaciona esa situación con los nombres de William René Salamanca, Nicolás Zapata y Andrés Vanegas, pero se trata nuevamente de señalamientos que deberán ser contrastados por la Fiscalía.

Al final de su declaración, William Rincón solicitó formalmente que se determine si los hechos relacionados con las presuntas irregularidades contractuales podrían tener alguna conexión con el asesinato y la tortura de su hijo. Su petición plantea que se investigue si existió un mismo contexto criminal detrás de los diferentes acontecimientos que ha denunciado.

La hipótesis resulta especialmente relevante porque el expediente por la muerte de Juan Felipe ha tenido nuevos avances. En marzo de 2026, el propio Rincón ya había denunciado públicamente que su hijo habría sido víctima de un engaño y de una organización que, según su versión, lo habría llevado hasta el lugar donde ocurrió el crimen.

La investigación judicial, por ahora, continúa abierta y deberá establecer cuáles de estas conexiones tienen sustento probatorio y cuáles corresponden a hipótesis que no puedan ser corroboradas.

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Por cuenta de las denuncias que está realizando, el general (r) William Rincón también solicitó a la Fiscalía que se adopten medidas para garantizar su seguridad. 6AM W señaló que consultó al oficial, pero este manifestó que no entregaría declaraciones públicas debido al momento procesal que atraviesa la investigación.

También fue consultado el general William René Salamanca, pero, según el medio, hasta la publicación de la información no había entregado una respuesta.

Por ahora, será la Fiscalía y posteriormente los jueces, dentro de sus competencias, quienes deberán determinar si existe alguna relación entre las denuncias por contratación y el homicidio de Juan Felipe Rincón, así como establecer las responsabilidades individuales que correspondan.

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