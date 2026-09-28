Por: Portal Bogotá

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El humedal La Conejera se destaca como una de las reservas naturales con mayor biodiversidad en Bogotá, la capital de Colombia. Ubicado en el límite urbano y rural de la localidad de Suba, este ecosistema cumple una función vital como fuente de vida para cientos de especies de fauna y flora propias de la región y se ha consolidado como uno de los lugares con más registros de biodiversidad del territorio, según información del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB).

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De acuerdo con el JBB, La Conejera pertenece a la cuenca hidrográfica del Canal Torca y está atravesada por la microcuenca homónima. Recibe principalmente las aguas de la quebrada La Salitrosa, afluente que desemboca finalmente en el río Bogotá, configurando así un sistema esencial dentro del equilibrio hídrico de la ciudad.

Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), el humedal no solo es un reservorio natural de biodiversidad, sino que además aporta múltiples servicios ambientales. Entre sus funciones principales destacan el control de inundaciones, la mejora en la calidad del agua, la regulación de los niveles de los sistemas hídricos en la ciudad, la retención de nutrientes y la mitigación y adaptación frente a los cambios del clima. Estos atributos posicionan a La Conejera como un elemento clave en la sostenibilidad ambiental y la protección frente a los desafíos urbanos de Bogotá.

Entidades como la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) organizan caminatas ecológicas periódicas en este espacio. Durante estos recorridos guiados, se resalta la importancia del humedal dentro de los flujos migratorios de aves y su función como refugio biológico, donde árboles nativos y vegetación propia generan un contraste ante la expansión urbana.

Participantes de estas caminatas, como Dalia Rodríguez, resaltan que "los humedales cumplen una función muy importante para la fauna" y contribuyen tanto a la purificación del aire como a la reducción de los efectos del calor en la ciudad. Dalia recomienda vestir ropa cómoda y llevar binoculares para observar con mayor detalle la riqueza animal.

La Conejera también es un espacio de memoria y resguardo comunitario. Los Muisca, pueblo originario de Bogotá, han cuidado estos cuerpos de agua por su valor ancestral y su significado identitario. Allí cultivaban productos como papa, maíz, arracacha y criaban animales como patos y curíes, aportando así al desarrollo histórico y cultural del territorio.

¿Cuáles son los servicios ambientales que ofrece el humedal La Conejera en Bogotá?

De acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, el humedal La Conejera presta servicios como control de inundaciones, mejora de la calidad del agua, retención de nutrientes, regulación de los niveles hídricos del Distrito Capital y conservación de biodiversidad, así como funciones de mitigación y adaptación al cambio climático.

¿Por qué es importante la protección comunitaria del humedal La Conejera en Bogotá?

El valor de La Conejera trasciende su función ecológica, ya que la comunidad Muisca ha resguardado el humedal por generaciones, conservando su significado ancestral e identitario y protegiendo así tanto la memoria histórica como los recursos naturales fundamentales para la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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