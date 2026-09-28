Por: Portal Bogotá

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Para este lunes 28 de septiembre de 2026, la movilidad en Bogotá presenta novedades importantes que afectan tanto el flujo vehicular como las rutas del sistema masivo de transporte. De acuerdo con información suministrada por la Alcaldía de Bogotá, se recomienda a todos los ciudadanos consultar el estado de las vías antes de salir, pues se han reportado incidentes que impactan particularmente la movilidad en ciertos corredores principales de la ciudad.

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Una de las situaciones más relevantes se presenta en la localidad de Engativá, uno de los sectores con mayor tráfico en la capital. Según el último informe, con corte a las 09:46 a. m., se registró un siniestro múltiple en la avenida Calle 80 con carrera 107, en sentido oriente-occidente. En el incidente estuvieron involucrados un camión, un automóvil y un motociclista. Esta situación representa un reto para las autoridades de movilidad, ya que causó la afectación de uno de los carriles de la vía. Las autoridades de tránsito, encabezadas por el grupo guía, se encuentran en el sitio gestionando el tráfico para disminuir los tiempos de espera y garantizar la seguridad de los usuarios de la vía.

Como consecuencia directa de este siniestro, se ha generado una afectación en una de las rutas de TransMilenio, el sistema de transporte masivo más importante de Bogotá. Dicha alteración obliga tanto a pasajeros como a conductores a programar sus recorridos teniendo en cuenta posibles demoras, ya que la normalización del tránsito puede tardar debido a la complejidad del hecho y a la movilización de los vehículos involucrados.

Además de la actualización sobre el siniestro, la fuente oficial destaca acciones orientadas al mejoramiento de la infraestructura urbana. Entre ellas, la entrega realizada por el alcalde Galán de más de 13.000 metros cuadrados de vías y espacios públicos renovados en la zona de Unir, también en Engativá. Este tipo de iniciativas hacen parte de los esfuerzos continuos de la administración distrital por transformar la movilidad y optimizar los espacios públicos para el bienestar de la ciudadanía.

Adicionalmente, se resalta el reconocimiento de 'Movi-Innova 2026', un programa que premia iniciativas innovadoras que buscan transformar la movilidad urbana con enfoque de género en Bogotá. Estos antecedentes muestran que, aunque existen problemas coyunturales como los siniestros viales, la ciudad también avanza en estrategias para construir una movilidad más segura e incluyente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el estado actual de las vías y TransMilenio en Engativá este lunes?

El estado de las vías en Engativá este lunes 28 de septiembre de 2026 está marcado por un siniestro múltiple en la avenida Calle 80 con carrera 107, sentido oriente-occidente, que ha causado la afectación de un carril. Esta situación afecta el tráfico y genera ajustes en las rutas de TransMilenio, por lo que las autoridades de tránsito gestionan el flujo vehicular en la zona.

¿Qué impacto tiene un siniestro múltiple en la movilidad y rutas de TransMilenio?

Un siniestro múltiple, como el reportado en la avenida Calle 80 con carrera 107, puede afectar uno o varios carriles y obligar a modificar temporalmente las rutas de TransMilenio. Esto causa retrasos y obliga a los usuarios a reajustar sus recorridos, mientras las autoridades trabajan en normalizar el tránsito en el menor tiempo posible.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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