Por: El Espectador

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Bogotá continúa enfrentando un contexto de alta congestión vehicular, lo que la sitúa entre las ciudades con mayor tráfico en Latinoamérica. De acuerdo con información publicada por El Espectador, la situación se complica por las numerosas obras que avanzan en los principales corredores viales de la capital. En este entorno, planear el trayecto diario se convierte en una tarea indispensable para los ciudadanos que buscan evitar demoras y cumplir con sus obligaciones a tiempo.

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Para el jueves 28 de septiembre de 2026, las condiciones en la ciudad presentan lluvias ligeras en varias localidades, específicamente en Chapinero, San Cristóbal, Fontibón y Ciudad Bolívar. Estos factores climáticos añaden desafíos adicionales a la movilidad, por lo que se recomienda tomar precauciones y tener en cuenta posibles retrasos. El reporte emitido por El Espectador indica que dichas lloviznas afectan tanto el flujo vehicular como la operación del transporte público, aunque el sistema de buses Transmilenio inició su servicio en completa normalidad.

En cuanto a restricciones de circulación, el tradicional sistema de pico y placa —medida que busca reducir la congestión limitando la salida de vehículos particulares según el número final de la placa— aplicó para autos cuyas matrículas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5. Esta restricción rige desde las 6:00 a. m. y se mantiene hasta las 9:00 p. m., afectando también a los taxis con placas terminadas en 9 y 0, un dato importante para quienes dependen de este servicio o conducen uno de estos vehículos. La regulación del pico y placa obliga a que las personas organicen con mayor detalle su itinerario diario, considerando vías alternas, horarios menos congestionados y, en algunas ocasiones, el uso del transporte público como alternativa para evitar sanciones.

Hasta las primeras horas del día, según el reporte de El Espectador, no se registraban novedades graves en Transmilenio, lo que sugiere que el servicio de transporte masivo ha comenzado con funcionamiento regular a pesar de las lluvias. No obstante, la recomendación es mantenerse informado sobre el estado de las vías, especialmente en días de condiciones climáticas cambiantes y alta demanda de movilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el pico y placa del 28 de septiembre de 2026 a la movilidad en Bogotá?

La medida de pico y placa para este día restringe la circulación de vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, así como de taxis con placas finalizadas en 9 y 0, desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. Esto busca reducir la congestión en la ciudad, obligando a muchos ciudadanos a programar mejor su jornada y considerar el uso del transporte público.

¿Qué zonas de Bogotá presentan lluvias que podrían influir en el tráfico vehicular?

Según el reporte de El Espectador, las localidades de Chapinero, San Cristóbal, Fontibón y Ciudad Bolívar registran lloviznas ligeras en la mañana del 28 de septiembre de 2026. Estas condiciones climáticas pueden complicar la movilidad, por lo que los usuarios deben estar atentos a posibles demoras y ajustes en sus desplazamientos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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