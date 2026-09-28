La semana laboral comenzó pasada por agua en la capital del país. Desde tempranas horas de este lunes 28 de septiembre, las condiciones climáticas adversas marcaron el pulso del tráfico urbano, obligando a los ciudadanos a modificar sus tiempos de desplazamiento y a extremar las medidas de seguridad al transitar por las principales arterias viales de Bogotá. Sigue a PULZO en Discover El primer reporte oficial de movilidad, emitido sobre las 5:04 a. m., encendió las alarmas viales al advertir sobre las complicaciones derivadas de las fuertes precipitaciones que caen sobre varias localidades. Ante el panorama de calles anegadas y visibilidad reducida, los organismos de tránsito recordaron un principio físico fundamental para los conductores: “Conduzca con cuidado, recuerde que cuando llueve la capacidad de frenado de su vehículo no es la misma”. Esta advertencia busca prevenir choques simples y colisiones múltiples provocadas por el deslizamiento y la pérdida de tracción en el pavimento mojado.

Recomendaciones clave para los conductores y usuarios de transporte Las autoridades distritales hicieron un llamado enfático a los actores viales —tanto conductores de vehículos particulares como motociclistas, ciclistas y peatones— para que adopten una cultura de manejo defensivo durante las jornadas de lluvia. Entre las principales recomendaciones se destacan: Aumentar la distancia de seguridad: dejar un espacio considerable frente al vehículo delantero permite reaccionar a tiempo ante imprevistos, compensando el incremento en los metros que necesita el automotor para detenerse por completo.

Reducir la velocidad: circular por debajo de los límites máximos permitidos en corredores de alto flujo ayuda a evitar el fenómeno de hydroplaning (hidroplaneo), donde los neumáticos pierden contacto directo con el asfalto debido a una capa de agua.

Revisión técnica preventiva: verificar el óptimo estado de las llantas, el funcionamiento de las luces delanteras y traseras, y el rendimiento de los limpiaparabrisas es vital para garantizar una conducción segura bajo la lluvia. Con el avance de la mañana, la congestión vehicular tiende a intensificarse en corredores estratégicos de la ciudad. Las plataformas de seguimiento de tráfico y los canales oficiales mantienen activo el monitoreo en tiempo real para informar a la ciudadanía sobre cualquier novedad extraordinaria, como siniestros viales, manifestaciones, bloqueos o alteraciones en la operación del sistema masivo TransMilenio.

Por qué se inundó Córdoba; ¿va a seguir lloviendo en los próximos meses?

En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.