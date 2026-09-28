Los primeros buses de Transmilenio por la avenida 68 ya tienen una fecha tentativa para comenzar a circular. Fue el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien confirmó que la meta del Distrito es habilitar en diciembre de 2026 los grupos 3, 4 y 5 de la obra.

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La entrada en operación de estos sectores permitirá conectar las troncales de Las Américas, avenida 68 y calle 26. El primer tramo habilitado comprendería el corredor entre la avenida de Las Américas y la calle 26, un avance esperado para la movilidad de la capital.

Uno de los puntos clave será el paso deprimido exclusivo para Transmilenio en la intersección de Las Américas con la avenida 68. Esta estructura registra un avance cercano al 99,93 %, mientras el grupo 3 supera el 94 % de ejecución.

Las cifras también muestran que los grupos que podrían entrar en servicio este año están entre los más adelantados. El grupo 4 alcanza cerca del 99,58 % y el grupo 5 supera el 96 %, mientras el Distrito busca acelerar los trabajos restantes para cumplir el cronograma.

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Sin embargo, diciembre no significará la entrega completa de la troncal. El proyecto está dividido en nueve grupos y las obras pendientes continuarían durante 2027, cuando está prevista la terminación gradual de todo el corredor.

La troncal tendrá unos 17 kilómetros, 21 estaciones, carriles exclusivos, pasos deprimidos, puentes, ciclorrutas y zonas verdes. Cuando esté terminada conectará corredores como la Autopista Sur, Las Américas, calle 13, calle 26, calle 80, avenida Suba y calle 100, con beneficio para más de 1,5 millones de personas.

Finalmente, Galán pidió a los contratistas acelerar el ritmo de los trabajos para cumplir las fechas previstas. Así, diciembre de 2026 podría marcar el momento en que los primeros buses de Transmilenio comiencen a recorrer la nueva troncal de la avenida 68.

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