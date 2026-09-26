Así como una alerta por temblor despertó a Colombia, Bogotá vivió un momento de tensión este sábado 26 de septiembre por un reporte de incendio en los cerros orientales de la ciudad.

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Ciudadanos registraron la aparición del humo que se vio en la parte alta del sector de Las Moyas (ver mapa), en la localidad de Chapinero, durante la tarde de la capital colombiana.



De hecho, hubo usuarios que registraron lo sucedido en el norte de la ciudad a través de material audiovisual, con videos del alarmante momento con el riesgo del incendio en cuestión.

Este es uno de esos registros, replicado por Caracol Radio por medio de su cuenta de X (antes conocido como Twitter), donde es posible ver el mencionado hecho que provocó la alerta.

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#BOGOTÁ | A esta hora, Bomberos de la estación Chapinero están en desplazamiento para la parte alta de los Cerros Orientales, en el sector de Las Moyas, por una columna de humo que se evidencia. https://t.co/qRQodC5OyZ pic.twitter.com/I4uyuMtlBD — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 26, 2026

Precisamente, la cuenta oficial de Bomberos de Bogotá en la mencionada red social reaccionó para indicar las acciones correspondientes frente a esa situación en la capital colombiana.

“Nos desplazamos hacia la parte alta de los Cerros Orientales, en el sector de Las Moyas, para verificar una columna de humo que se evidencia en el sector”, indicó la institución.

Cabe remarcar que todavía no hay un reporte oficial sobre las incidencias, peligros o daños que hay en la zona en cuestión, en medio de la preocupación general por lo sucedido.

¿Qué hacer si se ve un incendio en Bogotá?

Presenciar un incendio en Bogotá exige una reacción inmediata y ordenada para salvar vidas humanas, proteger bienes y facilitar la intervención rápida de los socorristas.

La primera acción fundamental consiste en conservar la calma y comunicarse de manera inmediata con la Línea Única de Emergencias marcando el número telefónico 123.

Durante la llamada, informe la ubicación exacta del incidente, señalando calles principales, puntos de referencia visibles y la presencia potencial de personas atrapadas o lesionadas.

Los operadores canalizan la alerta directamente al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, organismo encargado de desplegar máquinas de extinción y personal especializado a la zona.

Si el conato de fuego es pequeño y no genera riesgo inminente, utilice un extintor adecuado según el tipo de material inflamable presente en el lugar.

Sin embargo, ante la presencia de humo denso o fuego descontrolado, evacúe la estructura inmediatamente utilizando las rutas de emergencia habilitadas y escaleras convencionales.

Evite utilizar ascensores durante una evacuación por fuego, ya que las fallas en el fluido eléctrico o el empozamiento de humo generan atrapamientos mortales.

Al desplazarse por espacios llenos de humo, avance agachado o gateando cerca del suelo, cubriendo la nariz y boca con un trapo húmedo para evitar asfixia.

Cierre las puertas a su paso sin echar seguro para desacelerar la propagación de las llamas y contener el avance del humo por los pasillos comunitarios.

Una vez afuera de la edificación, diríjase al punto de encuentro establecido y permanezca en un sitio seguro sin retornar jamás por pertenencias u objetos olvidados.

Asegúrese de mantener despejadas las vías de acceso vecinales para que los vehículos de emergencia transiten sin obstáculos hasta el lugar exacto del siniestro.

Acatar estrictamente las recomendaciones de las autoridades de gestión del riesgo fortalece la cultura ciudadana y mejora la capacidad de respuesta comunitaria ante desastres naturales o tecnológicos.

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