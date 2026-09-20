El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció sobre el incendio forestal que afecta a Villa de Leyva, Boyacá, y anunció el despliegue de todas las capacidades del Estado para apoyar el control de la emergencia.

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(Vea también: Alerta en Villa de Leyva por incendio forestal en zona cercana al centro urbano)

El fuego permanece activo en el cerro San Marcos, específicamente en el sector conocido como La Marmolera, donde las llamas han afectado vegetación de pino y especies nativas.

La emergencia comenzó el 19 de septiembre de 2026 y las condiciones de viento han dificultado las labores de los organismos encargados de contener el incendio, debido a que las ráfagas favorecen la propagación de las llamas.

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En medio de la situación, el mandatario aseguró que el Gobierno dispondrá de los recursos necesarios para atender la emergencia y proteger tanto a la población como al entorno de Villa de Leyva.

“Villa de Leyva no está sola. Vamos a disponer de todas las capacidades del Estado para combatir este incendio y proteger a sus habitantes, su patrimonio y su riqueza natural”, afirmó De La Espriella.

Villa de Leyva no está sola. Vamos a disponer de todas las capacidades del Estado para combatir este incendio y proteger a sus habitantes, su patrimonio y su riqueza natural. Hay que cuidar esta joya histórica, esta bella ciudad que es orgullo de Colombia. Estamos con ustedes.… pic.twitter.com/bTQUYcXvok — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 20, 2026

Preocupa afectación en el cerro San Marcos

El incendio se concentra en una zona del cerro San Marcos, un sector que hace parte del paisaje que rodea a Villa de Leyva y que tiene importancia ambiental para el municipio.

Las imágenes registradas durante la noche muestran las llamas sobre el cerro, mientras al fondo se observa la población iluminada. La cercanía visual con el casco urbano ha puesto el foco sobre la necesidad de controlar rápidamente el avance del fuego.

De acuerdo con la información entregada sobre la emergencia, varias hectáreas de vegetación han resultado afectadas, aunque el balance de área comprometida puede cambiar mientras continúan las labores de control.

Los fuertes vientos son uno de los principales factores que complican la atención, pues pueden acelerar el avance del incendio y dificultar el trabajo de los equipos en tierra.

Grave incendio en Villa de Leyva. Se requiere toda la ayuda en este momento @UNGRD @Rodrigo_Lara_ @CarlosAmayaR pic.twitter.com/OcVKgTs7xR — José Luis Bohórquez (@JLuisBohorquez) September 20, 2026

Gobierno anuncia apoyo para atender la emergencia

En su pronunciamiento, el presidente destacó la importancia de proteger no solamente a quienes viven en el municipio, sino también su patrimonio y sus ecosistemas.

“Hay que cuidar esta joya histórica, esta bella ciudad que es orgullo de Colombia. Estamos con ustedes”, agregó el mandatario.

Villa de Leyva es uno de los destinos turísticos y culturales más reconocidos de Boyacá, por lo que la emergencia también provoca preocupación por el impacto que pueda tener sobre el entorno natural que rodea al municipio.

Mientras tanto, los organismos de emergencia mantienen las labores para controlar el incendio en el cerro San Marcos, con el objetivo de evitar que las llamas continúen extendiéndose.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.