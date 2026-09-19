Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un nuevo episodio que genera preocupación por la seguridad de los estudiantes ha sido denunciado en Tunja, Boyacá. De acuerdo con la información revelada por La FM, una familia reportó ante las autoridades un presunto caso de abuso sexual que habría tenido lugar en el interior de un colegio de la ciudad. Según los testimonios recogidos por el medio, la víctima sería una estudiante de 15 años, quien habría sido atacada el pasado 15 de septiembre. El hecho tomó relevancia después de que la adolescente, visiblemente afectada, llegara a su domicilio y relatara a sus familiares lo ocurrido dentro de la institución educativa.

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Tras conocer el testimonio de la menor, los familiares acudieron de inmediato al colegio en busca de explicaciones y para exigir claridad sobre el caso. Uno de ellos aseguró —según cita La FM— que el supuesto episodio habría sucedido específicamente en el salón de artes, señalando como presunto responsable a un docente, quien, de acuerdo con sus declaraciones, "siguió dando clases ese día como si nada". Estas afirmaciones están incluidas en la denuncia formal y deberán ser cuidadosamente verificadas en el transcurso de la investigación oficial.

La Policía de Infancia y Adolescencia, encargada de atender los casos que involucran a menores de edad, confirmó que ha conocido la denuncia y que activó la ruta de atención institucional diseñada para estos incidentes. De acuerdo con declaraciones de un portavoz de la Policía, se realizó un acompañamiento inmediato, trasladando a la víctima al hospital para que recibiera valoración médica y psicosocial. Este procedimiento es el paso previo indispensable antes de que la Fiscalía asuma la investigación y continúe con las actuaciones legales pertinentes.

En respuesta a lo sucedido, la institución educativa notificó que fue ella misma quien contactó a las autoridades y que, además, hizo entrega de los videos captados por las cámaras de seguridad, elementos que serán fundamentales para esclarecer lo ocurrido y determinar la posible responsabilidad penal del docente señalado. La familia de la víctima exige que se esclarezcan los hechos y que se salvaguarde no solo la integridad de la adolescente, sino también la de los demás estudiantes.

Actualmente, el caso sigue bajo investigación. No existe aún una decisión judicial que establezca responsabilidad penal alguna sobre el docente señalado; por lo tanto, corresponde a las autoridades competentes recolectar y analizar los elementos probatorios que permitan determinar qué sucedió exactamente el 15 de septiembre.

¿Qué pasos siguen las autoridades en casos de presunto abuso sexual en colegios?

En situaciones como la denunciada, la Policía de Infancia y Adolescencia activa protocolos que incluyen acompañamiento inmediato de la víctima, valoración médica y psicosocial en un hospital, y traslado del caso a la Fiscalía, que continuará con la investigación judicial.

¿Qué significa la ruta de atención en casos de abuso sexual escolar?

La ruta de atención corresponde a un protocolo institucional que involucra atención médica, apoyo psicológico y gestión judicial, garantizando protección a la víctima y el debido proceso para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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