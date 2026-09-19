Los estudiantes que tienen trámites pendientes con el Icetex se encontraron con dificultades en varios de los servicios de la entidad debido a un incidente de seguridad de la información registrado esta semana. La situación se presenta además en un periodo en el que miles de usuarios adelantan procesos relacionados con créditos educativos, renovaciones y solicitudes para el segundo semestre de 2026.

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De acuerdo con el Icetex, el incidente ocurrió el miércoles 16 de septiembre en uno de sus proveedores externos y provocó una interrupción en la disponibilidad de algunos servicios y procesos operativos. La entidad señaló que desde entonces adelanta acciones de contención, análisis forense y recuperación para restablecer sus plataformas y garantizar que la operación pueda continuar de manera segura.

La atención del caso cuenta con el acompañamiento del Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (COLCERT), la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y otras autoridades competentes. Según el comunicado oficial, los equipos técnicos están trabajando para determinar el alcance de la afectación y recuperar progresivamente los servicios que presentan dificultades.

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Uno de los puntos que ha generado inquietud entre los usuarios es la posibilidad de que información personal o relacionada con los créditos educativos haya quedado expuesta. Sin embargo, el Icetex indicó que, hasta el momento, no se ha identificado una filtración o exposición de los datos de sus usuarios y que las labores técnicas buscan precisamente garantizar la integridad y disponibilidad de esa información.

La situación ocurre mientras continúa el movimiento de la convocatoria de crédito correspondiente al segundo semestre de 2026. De hecho, el Icetex había informado el 15 de septiembre que amplió hasta el 30 de septiembre el plazo para postularse a determinados créditos, por lo que la interrupción de algunos servicios coincide con una etapa de alta actividad para quienes necesitan completar sus procesos educativos.

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Por ahora, la entidad mantiene las labores de recuperación y análisis del incidente. El Icetex no ha señalado que los datos de los estudiantes hayan sido comprometidos y aseguró que el restablecimiento de los servicios se adelanta bajo medidas de seguridad y con el acompañamiento de las autoridades correspondientes.

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