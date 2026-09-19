Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante la madrugada del sábado 19 de septiembre, los colombianos experimentaron una intensa actividad sísmica, evidenciada por dos movimientos telúricos registrados en diferentes puntos de Sudamérica y reportados oficialmente por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El primer evento ocurrió exactamente a las 12:01 a. m. y correspondió a un sismo de magnitud 4,0, con una profundidad de 45 kilómetros, cuyo epicentro estuvo localizado en Istmina, Chocó. Así lo detalló el SGC, entidad nacional encargada del monitoreo y reporte de estos fenómenos en el país.

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Sin embargo, la madrugada no fue tranquila para la región. Solo dos horas después del primer evento, se reportó un segundo sismo, esta vez de magnitud 5,2. De acuerdo con la información publicada y actualizada del Servicio Geológico Colombiano, este nuevo temblor tuvo su epicentro en Condorcanqui, Amazonas, Perú, y una profundidad superficial, es decir, ocurrió a escasa distancia de la superficie terrestre. El SGC clasificó este movimiento como un sismo internacional y confirmó que fue percibido tanto en algunas zonas de Colombia como en Ecuador. Este tipo de eventos suelen captar la atención de las autoridades y la población por su potencial de impacto en varias naciones fronterizas.

Ambos reportes fueron comunicados a través de los canales oficiales, incluyendo las redes sociales del Servicio Geológico Colombiano, y forman parte del monitoreo permanente que la entidad realiza sobre la actividad sísmica en la región. Según los datos oficiales entregados por el SGC, la actividad sísmica en Colombia ha sido constante durante las últimas semanas. Entre el 4 y el 17 de septiembre se contabilizaron 1.546 sismos en todo el territorio nacional, cifra que evidencia tanto el dinamismo geológico de la región como el papel fundamental de la entidad en la vigilancia y reporte de estos movimientos.

Estos hechos subrayan la importancia de la preparación ciudadana y el seguimiento a la información oficial sobre fenómenos naturales, especialmente en regiones con una considerable actividad sísmica como Colombia y sus países vecinos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde ocurrió el sismo de esta madrugada en Colombia según el Servicio Geológico Colombiano?

El sismo registrado durante la madrugada de este sábado en Colombia tuvo su epicentro en Istmina, Chocó, según información oficial del Servicio Geológico Colombiano. El evento, de magnitud 4,0 y con una profundidad de 45 kilómetros, fue el primero en reportarse en la región, de acuerdo con el monitoreo constante que realiza la entidad.

¿Cuántos sismos ha registrado el Servicio Geológico Colombiano en las últimas semanas?

De acuerdo con los reportes oficiales del Servicio Geológico Colombiano, entre el 4 y el 17 de septiembre fueron documentados 1.546 sismos en el territorio nacional, lo que refleja una notable actividad sísmica en el país durante estas fechas y destaca la importancia del seguimiento continuo que realiza la entidad.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.