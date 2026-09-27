Por: Canal Uno

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En Bogotá no habrá cortes programados de agua mientras dure el fenómeno de El Niño. La garantía la dio Natasha Avendaño, quien dirige el Acueducto de Bogotá (EAAB), en una entrevista concedida al diario económico La República y publicada este 26 de septiembre.

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Según la funcionaria, el principal sistema que abastece a la ciudad está casi lleno. Sin embargo, pidió a los ciudadanos no abandonar las prácticas de ahorro. También habló del alza en las tarifas y del ajuste previsto para enero.

¿Habrá racionamiento de agua en Bogotá durante El Niño?

No. La gerente del Acueducto le dijo a La República que los niveles actuales permiten descartar un racionamiento en la capital.

Avendaño explicó que la empresa tomó medidas hace seis meses como parte de su estrategia de seguridad hídrica. De acuerdo con la funcionaria, el manejo eficiente del agua y el compromiso de los usuarios permiten garantizar el abastecimiento en esta temporada y en posibles crisis futuras.

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¿Cómo están los embalses que abastecen a Bogotá?

El sistema Chingaza, la principal fuente de agua de la ciudad, se encuentra al 95% de su capacidad. Para la gerente, son niveles elevados si se comparan con los habituales en esta temporada, lo que le da tranquilidad a la empresa frente a la llegada de El Niño.

¿Por qué hay que seguir ahorrando agua?

Aunque los embalses están en buen nivel, Avendaño hizo un llamado a no bajar la guardia. La gerente recordó que la ciudad aprendió a usar el agua de forma responsable en medio de una situación difícil, y aseguró que ese aprendizaje no se puede perder.

En diálogo con La República, Avendaño insistió en que los buenos niveles de los embalses no son razón para relajarse.

¿Cuánto subieron las tarifas del agua en Bogotá?

Desde el 1 de julio, el Acueducto aplica el nuevo marco tarifario definido por la regulación nacional. Con este cambio, según le confirmó la gerente a La República, el alza promedio de las tarifas quedó en un rango de 6% a 6,5%.

La gerente aclaró que la empresa aplica la norma porque está obligada a hacerlo, aunque tiene reparos sobre ella. Según explicó, tanto las empresas del sector como Andesco, el gremio de los servicios públicos, han advertido que algunos puntos de ese marco no benefician a los usuarios ni garantizan la prestación del servicio. Por eso, el Acueducto ha pedido al Gobierno que se hagan ajustes a la regulación.

¿Habrá un nuevo aumento en la tarifa del agua?

Sí. Avendaño le confirmó a La República que, según las reglas tarifarias que rigen hoy, los precios deben ajustarse en enero y que ese ajuste se repetirá cada año en ese mismo mes. La funcionaria no precisó de cuánto será el incremento de enero.

¿Qué pasará con el reúso de agua de la Ptar Salitre?

El Acueducto busca que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) le otorgue la concesión para reutilizar el agua residual tratada en la planta de tratamiento (Ptar) Salitre. Según la gerente, sería la primera vez en el país que una compañía prestadora de servicios públicos domiciliarios obtiene una concesión de este tipo.

Avendaño contó que el trámite comenzó en junio de 2024 y que durante mucho tiempo ninguna entidad, ni la Anla, ni la CAR, ni el Ministerio de Ambiente, asumía la competencia. Recientemente, la Anla notificó el inicio formal del proceso de concesión, y está prevista una visita de la entidad el 6 de octubre.

La gerente espera que la concesión esté lista antes de que termine octubre, aunque aclaró que los tiempos dependen de la autoridad ambiental.

¿Cómo avanza la Ptar Canoas?

Sobre la planta de tratamiento Canoas, la gerente indicó que el proyecto aguarda que el Banco Mundial dé su no objeción. De acuerdo con lo que dijo a La República, la deuda máxima prevista para la obra sería cercana a US$250 millones, una cifra menor a los US$600 millones calculados anteriormente. De ese monto, US$100 millones ya cuentan con la contragarantía del Gobierno.

Las cuatro firmas precalificadas presentarán sus ofertas entre finales de este año y comienzos del próximo, y el Acueducto espera adjudicar el proyecto durante la primera mitad de 2028.

Agua en Bogotá: sin racionamiento, pero con ajustes en la tarifa

Según el Acueducto, Bogotá tendrá agua durante El Niño, aunque el llamado es a mantener el ahorro. En los recibos, el alza promedio de 6% a 6,5% aplicada desde julio se sumará al ajuste que llegará en enero, mientras avanzan las discusiones sobre el marco tarifario y los proyectos de tratamiento de aguas residuales.

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