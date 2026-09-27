Por: Canal Uno

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A partir del lunes 28 de septiembre, el puente vehicular sur de la intersección de la avenida Primero de Mayo con la avenida 68, en Bogotá, quedará cerrado por completo. La medida permitirá avanzar en la construcción de la Estación 7 de la Línea 1 del Metro, según informó la Empresa Metro de Bogotá (EMB).

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Si un conductor transita con frecuencia por este sector, debe tener en cuenta los cambios en la movilidad, el desvío habilitado y los canales disponibles para resolver dudas sobre la obra.

¿Desde cuándo está cerrado el puente sur de la Primero de Mayo con 68?

El puente sur permanece cerrado por completo desde el 28 de septiembre de 2026. La Empresa Metro de Bogotá no ha precisado hasta qué fecha se mantendrá la restricción.

La decisión hace parte del avance de las obras de la primera línea del Metro, que contempla la construcción de 16 estaciones en total.

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Los carros que se movilizan de occidente a oriente podrán pasar por el puente vehicular norte, donde se habilitará un contraflujo para ese sentido.

La EMB pide a los conductores revisar con atención las señales ubicadas en la zona y obedecer las instrucciones del personal que trabaja en la obra. Tenga en cuenta estas recomendaciones:

Planee su recorrido con tiempo si suele cruzar la intersección de la Primero de Mayo con la 68.

Siga la señalización temporal instalada en el sector.

Obedezca a los trabajadores que orientan el tránsito en la obra.

Reduzca la velocidad al pasar por el contraflujo del puente norte.

👉 A partir del 28 de septiembre se realizará el cierre del puente sur de la av. Primero de Mayo con av. 68, para avanzar con las obras de la Línea 1 del Metro.

📍Conoce los detalles, las medidas de movilidad y las recomendaciones para transitar por el sector.#NuestroMetroAvanza pic.twitter.com/PwMfmaBY6G — Metro de Bogotá (@MetroBogota) September 27, 2026

¿Qué obras se harán en la Estación 7 del Metro?

Mientras el puente sur esté cerrado, en ese punto se adelantarán varios trabajos de la Estación 7:

Montaje del esqueleto metálico de la plataforma y del techo de la estación.

Armado y elevación de las pasarelas que unirán las edificaciones de ingreso con el cuerpo central de la estación.

Montaje de vigas en forma de U y de vigas tipo cajón.

Para elevar las piezas de la estación, se ubicarán grúas de gran tamaño cerca del puente sur. El brazo de estas máquinas trabajará por encima de ese corredor vial, por lo que el cierre busca evitar riesgos para quienes circulan por el sector mientras se hacen las maniobras.

Si se tienen preguntas sobre los trabajos en este punto, puede comunicarse con la Empresa Metro de Bogotá a través de estos canales:

Oficina de atención al ciudadano: calle 26 sur n.º 68I-12/18.

Correo electrónico: socialtramo3@metro1.com.co

Con el cierre del puente sur, las obras de la Estación 7 entran en una nueva etapa. La Empresa Metro de Bogotá aún no ha informado cuánto durará la restricción ni si habrá otros cambios en la movilidad del sector, por lo que se recomienda estar atento a sus anuncios.

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