Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El departamento del Tolima enfrenta un fin de semana marcado por una alta probabilidad de lluvias en distintas áreas, según los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Los reportes indican que las lluvias estarían presentes tanto el sábado 26 como el domingo 27 de septiembre, afectando no solo a Tolima sino también a otros departamentos de la región Andina. Este es un llamado de atención para los habitantes y quienes planeen actividades en la zona, ya que deberán estar atentos a los cambios climáticos en los próximos días.

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Según el Ideam, el sábado se prevén precipitaciones en diferentes sectores del Tolima. Estos pronósticos se suman a un panorama general que contempla lluvias en otras partes de la región Andina, con condiciones que podrían variar en intensidad y duración. No obstante, para el domingo la situación podría ser más compleja. El Ideam advierte sobre lluvias que pueden pasar de moderadas a fuertes en varios puntos del departamento, lo que implica jornadas caracterizadas por una mayor nubosidad y periodos prolongados de precipitación en distintos municipios.

Entre las localidades en las que se anticipan lluvias destacan Ibagué y Espinal. En Ibagué, la capital tolimense, se proyectan precipitaciones durante ambos días del fin de semana. Para Espinal, aunque el sábado se esperan lluvias de menor intensidad —principalmente en la tarde—, el pronóstico para el conjunto del fin de semana conserva la tendencia de condiciones lluviosas.

Otros municipios como Valle de San Juan también presentan alta probabilidad de precipitaciones. En este caso, los reportes de diversos pronósticos meteorológicos consultados advierten sobre cielo nublado el sábado, seguido por posibles lluvias nocturnas y una continuación de las precipitaciones el domingo.

En el caso específico de Ibagué, el Ideam estima que el sábado la temperatura máxima rondará los 29 grados Celsius, un valor relativamente alto pero acompañado de probables lluvias. El domingo, en cambio, se espera una jornada más fresca, con temperatura máxima de 26 grados Celsius y una mayor posibilidad de lluvia, lo que podría afectar actividades al aire libre. El domingo 27 de septiembre es, según el Ideam, el día que requiere mayor atención por la posibilidad de lluvias fuertes, aunque la intensidad puede variar entre municipios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles municipios del Tolima tendrán lluvias el fin de semana según el Ideam?

De acuerdo con el Ideam, los municipios que presentan mayor probabilidad de lluvias durante el fin de semana son Ibagué, Espinal y Valle de San Juan. En estos lugares se esperan precipitaciones tanto el sábado como el domingo, con variaciones en la intensidad y el horario en que se presentarían. El panorama también señala posibles lluvias en otros sectores del departamento.

¿Cómo afectarán las lluvias del fin de semana las temperaturas en Ibagué?

El pronóstico para Ibagué señala que el sábado la temperatura máxima será de aproximadamente 29 °C, aunque con posibilidad de precipitaciones. Para el domingo, la temperatura máxima estimada bajará a cerca de 26 °C, acompañada de mayor probabilidad de lluvias, especialmente de intensidad moderada a fuerte, lo que puede incidir directamente en la sensación térmica y en la planeación de actividades al aire libre.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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