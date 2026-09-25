Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En Ibagué, las autoridades adelantan la búsqueda de un hombre presuntamente implicado en un notable hurto ocurrido en una tienda de celulares ubicada en el barrio El Salado. De acuerdo con la información proporcionada por la propia denuncia, el incidente tuvo lugar este jueves hacia la 1:20 de la tarde, cuando el individuo ingresó al establecimiento y entabló conversación con la vendedora. Lo que llama la atención es que, según se reporta, el hombre habría empleado una comunicación confusa, aparentemente utilizando otro idioma mientras permanecía dentro del local.

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Luego de varios minutos de diálogo, la trabajadora, siguiendo la dinámica de la conversación, mostró algunos de los celulares destinados para la venta, inclusive su propio teléfono. El sujeto aprovechó el momento, tomó los dispositivos y salió del local sin dejar rastro inmediato. Vecinos advirtieron la situación poco después, hallando a la vendedora en evidente estado de confusión y desorientación, sin poder recordar de manera clara lo que acababa de suceder, lo cual añade un matiz preocupante y particular al caso. Ante estos hechos, las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los detalles exactos de lo ocurrido en el interior del establecimiento y determinar la conducta del hombre señalado.

Un aspecto aún más sensible de este caso es el destino de los teléfonos hurtados. Según la denuncia, estos equipos estaban destinados a ser vendidos para recaudar fondos que serían utilizados para el tratamiento médico de Bryan Gualtero, un paciente oncológico que tiene programado un trasplante la próxima semana. La situación, por tanto, trasciende el ámbito policial, pues la pérdida afecta directamente a una causa humanitaria y agrava la vulnerabilidad de una persona en situación médica crítica.

Por este motivo, la colaboración ciudadana es fundamental. Las autoridades han solicitado que cualquier persona que reconozca al individuo involucrado o que tenga información relevante sobre su paradero se comunique con la Policía Metropolitana de Ibagué a través de la línea 123. El objetivo es lograr la identificación y localización del sospechoso antes de que pase más tiempo y, en lo posible, recuperar los teléfonos necesarios para el tratamiento de Bryan Gualtero.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Bryan Gualtero y por qué es importante su tratamiento médico?

Bryan Gualtero es un paciente oncológico mencionado en la denuncia, quien tiene programado un trasplante la próxima semana. El dinero que se esperaba obtener mediante la venta de los celulares hurtados estaba destinado a cubrir los gastos de su tratamiento, lo cual hace especialmente relevante la pronta resolución del caso para su bienestar.

¿Cómo puede la ciudadanía colaborar para identificar al presunto ladrón de celulares en Ibagué?

La Policía Metropolitana de Ibagué ha solicitado que cualquier persona que reconozca al hombre o disponga de información sobre su ubicación se comunique de inmediato a la línea 123. Su colaboración es esencial para identificar al sospechoso y contribuir con la investigación en curso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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