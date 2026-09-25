Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Durante un operativo efectuado en las primeras horas de este jueves 24 de septiembre en el sur de Ibagué, la Policía intervino una vivienda relacionada con un influyente creador de contenido en TikTok, identificado como “FerRx750”. La operación formó parte de una investigación orientada a esclarecer posibles casos de falsas visas, según información preliminar. Durante el procedimiento, no se registraron capturas, pero los investigadores encontraron y decomisaron equipos tecnológicos, dinero en efectivo y otros objetos de interés que fueron puestos a disposición del proceso investigativo.

Sigue a PULZO en Discover

Según detalla la Policía, dentro del inmueble se hallaron computadores y otros electrónicos, además de una bandera de Estados Unidos y un ticket con moneda estadounidense. Junto a estos elementos, se encontraron también objetos interpretados como aparentes altares y artículos que, de manera preliminar, han sido vinculados con prácticas de brujería. Todos estos hallazgos forman parte de la investigación en curso, cuyo objetivo principal es determinar la posible relación de estos elementos con la presunta falsificación de visas.

Llama la atención que entre los equipos incautados se identificaron herramientas con capacidad de modificar rostros y voces mediante inteligencia artificial. Esta tecnología podría jugar un papel relevante dentro del contexto de la investigación, pues se presume que podría haber sido empleada para alterar información o identidades. Sin embargo, hasta el momento, los objetos encontrados no constituyen por sí mismos una prueba concreta de delito, por lo que permanecerán bajo análisis hasta que se establezca su verdadero propósito y origen.

Las autoridades también buscan esclarecer el origen del dinero incautado, así como el destino de los equipos y si existe alguna relación directa entre los diferentes elementos hallados durante la inspección. Por ahora, la investigación continúa abierta, sin establecer vínculos concluyentes ni sobre el creador de contenido conocido como “FerRx750” ni sobre otros posibles involucrados. La resolución dependerá de los resultados de los peritajes y el análisis detallado por parte de los expertos asignados al caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Policía intervino la vivienda del influencer “FerRx750” en Ibagué?

La intervención policial se realizó como parte de una investigación por posibles falsas visas en Ibagué. Durante el operativo en la vivienda relacionada con el creador de contenido conocido como “FerRx750”, los investigadores hallaron computadores, dinero en efectivo y objetos que serán analizados para establecer su relación con las actividades bajo investigación.

¿Qué relación puede haber entre inteligencia artificial y casos de falsas visas?

La investigación preliminar señala que algunos equipos hallados tenían herramientas de inteligencia artificial capaces de modificar rostros y voces. Esta tecnología podría estar asociada a la alteración de documentos o identidades, lo cual resulta relevante cuando se investiga la posible falsificación de visas.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.